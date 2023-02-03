В США приняли первое решение по передаче активов рф Украине — Finance.ua

В США приняли первое решение по передаче активов рф Украине 03.02.2023, 10:36

В США приняли первое решение по передаче активов рф Украине

Окружной судья федерального суда Манхэттена в четверг разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву, что открывает путь для последующей передачи этих средств Украине.

Об этом говорится в материале Reuters.

Малофеев, являющийся владельцем телеканала Царьград ТВ, был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

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Поскольку российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры в четверг заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию, и суд принял это решение.

После конфискации, согласно принятой в США поправке в бюджетное законодательство, деньги Малофеева могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

На сегодняшний день, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов россии в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон «О специальных экономических мерах» (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу по конфискации российских активов, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

Фінансовий клуб По материалам:

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