Британия объявила о новых санкциях против россии — Finance.ua

Британия объявила о новых санкциях против россии Сегодня 12:23 — Мир

Британия объявила о новых санкциях против россии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил в пятницу о новом пакете санкций и торговых мер против рф, включая запрет на экспорт всех товаров, которые россия использовала на поле боя в Украине.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Среди сотен товаров — авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе в производстве БПЛА. Кроме запрета на экспорт продукции, которую россия использовала на поле боя, Великобритания также запретит импорт 140 товаров, включая изделия из железа и стали, обработанные в третьих странах.

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Военная разведка показала, что дефицит комплектующих в россии в результате санкций уже, вероятно, сказывается на ее способности производить оборудование для экспорта, такое как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО, говорится в заявлении.

Отмечается, что эти меры нанесут рф и его военно-промышленному комплексу еще больший вред, подрывая военную машину путина, которой уже приходится мобилизовать танки советской эпохи.

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«Мы налагаем санкции на элиты, которые управляют ключевыми отраслями промышленности путина, и обязуемся запретить экспорт в россию всех товаров, которые россия использует на поле боя», — заявил Клеверли.

Также под новые санкции попали топ-менеджеры российской государственной атомной энергетической компании «Росатом» и руководители двух крупнейших оборонных компаний россии, четырех банков и другие представители российской элиты.

Отмечается, что в санкционный список попали 34 руководителя, связанных с корпорациями «Ростех» и «Алмаз-Антей». Кроме этого, санкции ввели против шести российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники для вооруженных сил россии, в том числе авиации и флота.

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Введены санкции и против пяти иранских руководителей высшего звена в Qods Aviation Industry, компании, производящей используемые в Украине беспилотники.

Эти меры также усиливают давление на российскую элиту. В новый раунд санкций вошли: Маттиас Варниг — близкий друг Путина, генеральный директор «Северного потока-2», а ранее член правления российских энергетических компаний «Транснефть» и «Роснефть»; Любовь Кабаева — мать бывшей российской гимнастки и депутата госдумы Алины Кабаевой, у которой якобы близкие личные отношения с Путиным; Алексей Дюмин — бывший главный охранник путина, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма, активно участвовал в поддержке российских военных в Украине, включая запуск и поддержку школы подготовки беспилотников для российских войск; Алексей Козак, сын бывшего вице-премьера и соратника путина Дмитрия Козака.

Также в список санкций вошли 20 руководителей Газпрома и Аэрофлота, включая главу Газпрома и бывшего премьер-министра россии Виктора Зубкова и двух действующих министров россии.

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Укрінформ По материалам:

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