Санкции работают: в россии зафиксировали рекордный дефицит бюджета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции работают: в россии зафиксировали рекордный дефицит бюджета

518
В декабре заработало эмбарго на российскую нефть, а также ценовой потолок на газ на черное сырье. Таким образом, поступления в бюджет от продажи ресурсов снизились на 45%.
К концу 2023 года дефицит по разным оценкам составит около 97 миллиардов долларов. В таком случае россии придется сокращать расходы, однако если Кремль решит сохранить расходы на войну, то это будет компенсироваться в результате другого.
К примеру, Москва может снизить расходы на инфраструктурные проекты, сокращать расходы на образование, медицину и т.д.

Сможет ли россия взять деньги взаймы

Если внешний кредит россия вряд ли сможет получить, то вот внутренний вполне реален. Однако внутренний кредит предоставляется не через бизнес, а за счет Центробанка, который фактически печатает деньги и через банки передает их как кредиты Минфину россии. Это же в свою очередь приводит к росту цен.

Резервы россии

резервы россии частично заморожены (та их часть, которая хранилась в западной юрисдикции). Как результат, из накопленных более 600 миллиардов долларов та часть, которую действительно можно потратить, составляет около 91 миллиарда долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.