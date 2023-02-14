Санкции работают: в россии зафиксировали рекордный дефицит бюджета — Finance.ua

Санкции работают: в россии зафиксировали рекордный дефицит бюджета Вчера 09:15

В декабре заработало эмбарго на российскую нефть, а также ценовой потолок на газ на черное сырье. Таким образом, поступления в бюджет от продажи ресурсов снизились на 45%.

К концу 2023 года дефицит по разным оценкам составит около 97 миллиардов долларов. В таком случае россии придется сокращать расходы, однако если Кремль решит сохранить расходы на войну, то это будет компенсироваться в результате другого.

К примеру, Москва может снизить расходы на инфраструктурные проекты, сокращать расходы на образование, медицину и т.д.

Сможет ли россия взять деньги взаймы

Если внешний кредит россия вряд ли сможет получить, то вот внутренний вполне реален. Однако внутренний кредит предоставляется не через бизнес, а за счет Центробанка, который фактически печатает деньги и через банки передает их как кредиты Минфину россии. Это же в свою очередь приводит к росту цен.

Резервы россии

резервы россии частично заморожены (та их часть, которая хранилась в западной юрисдикции). Как результат, из накопленных более 600 миллиардов долларов та часть, которую действительно можно потратить, составляет около 91 миллиарда долларов.

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Телеканал 24 По материалам:

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