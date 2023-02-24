США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда — Finance.ua
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда

Казна и Политика
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда
США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда
Правительство Соединенных Штатов объявило в пятницу, 24 февраля, новый пакет помощи Украине на сумму 2 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая будет приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения.
Об этом свидетельствует пресс-релиз Минобороны США.
«Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов храбрым защитникам Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет, общая сумма которого составляет 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) как часть нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в заявлении.
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Пакет помощи включает:
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;
  • CyberLux K8 UAS;
  • Switchblade 600 UAS;
  • Altius-600 UAS;
  • ump 20 UAS;
  • средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование поддержания безопасной связи;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
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«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи безопасности столько, сколько это потребуется», — говорится в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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