США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда Сегодня 13:10 — Казна и Политика

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $2 миллиарда

Правительство Соединенных Штатов объявило в пятницу, 24 февраля, новый пакет помощи Украине на сумму 2 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая будет приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствует пресс-релиз Минобороны США.

«Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов храбрым защитникам Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины. Этот пакет, общая сумма которого составляет 2 миллиарда долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) как часть нашей приверженности долгосрочной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

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Пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;

CyberLux K8 UAS;

Switchblade 600 UAS;

Altius-600 UAS;

ump 20 UAS;

средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

оборудование поддержания безопасной связи;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи безопасности столько, сколько это потребуется», — говорится в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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