Сколько миллиардов бюджетной поддержки Украине уже направили США — ответ Минфина — Finance.ua
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Сколько миллиардов бюджетной поддержки Украине уже направили США — ответ Минфина

Казна и Политика
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Сколько миллиардов бюджетной поддержки Украине уже направили США — ответ Минфина
Сколько миллиардов бюджетной поддержки Украине уже направили США — ответ Минфина
С момента полномасштабного российского вторжения США предоставили Украине более 14 млрд долларов финансовой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«С начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине более 14 млрд долларов США финансовой помощи», — говорится в сообщении.
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В Минфине отмечают, что использование средств проходит проверку в Украине, а также институтами, оказывающими помощь. Мониторинг использования финансирования США осуществляется Всемирным банком, Агентством США по международному развитию (USAID) и Deloitte Consulting LLP.
«Для того чтобы и дальше привлекать финансовую помощь, которая нам необходима для преодоления экономических последствий войны, мы должны демонстрировать миру достижения в борьбе с коррупцией», — сказал министр финансов Сергей Марченко.
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Он отметил, что проблема с коррупцией в Украине не исчезла, поэтому следует расширять инструменты для ее преодоления.
«Чтобы сохранить поддержку от правительств стран и налогоплательщиков стран-партнеров, мы должны доказывать делами, что мы надежные союзники и можем эффективно использовать привлеченные средства», — отметил Марченко.
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Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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