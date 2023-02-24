Страны G-7 выделят $39 миллиардов на финансовую помощь Украине в 2023 году — Finance.ua

Страны G-7 выделят $39 миллиардов на финансовую помощь Украине в 2023 году Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Страны G-7 выделят $39 миллиардов на финансовую помощь Украине в 2023 году

Министры финансов «Большой семерки» еще раз осудили войну россии в Украине и обязались увеличить финансовую поддержку Украины.

Министры финансов G-7 увеличили бюджет до 39 миллиардов долларов и подтвердили свою «непреклонную поддержку Украины», назвав российскую агрессию незаконной, неоправданной и неспровоцированной, пишет Bloomberg

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Увеличение финансирования позволит Украине продолжить предоставление основных услуг и провести критический ремонт поврежденной инфраструктуры, кроме стабилизации экономики.

«Мы снова подчеркиваем нашу общую приверженность скоординированным экономическим мерам в ответ на агрессивную войну россии», — заявил Шуничи Судзуки, министр финансов Японии и глава G-7 в этом году.

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«Наши санкции значительно подорвали способность россии вести незаконную войну», — добавил он.

Встреча G-7 состоялась в Бангалоре, где в пятницу и субботу встречаются министры финансов и управляющие центральными банками G-20. Меньшая группа развитых стран объединилась вокруг Украины, ожидая, что послания G-20 могут быть смягчены.

Министры финансов G-7 также обсудили перспективы мировой экономики на фоне скорейшего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Они также подтвердили свои обязательства по обменному курсу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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