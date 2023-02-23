Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины — Finance.ua
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Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины

Казна и Политика
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Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины
Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины
Соединенные Штаты поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины в дополнение к помощи США в 10 млрд долларов.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20, сообщает Reuters.
В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, отмечается, что МВФ крайне важно «быстро двигаться» к программе.
«Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину в ее борьбе столько, сколько потребуется», — сказала она и добавила, что «постоянная и надежная поддержка Украины будет главной темой для обсуждения во время моего пребывания здесь, в Индии».
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Еллен заявила, что предыдущая военная, экономическая и гуманитарная помощь США в размере 46 млрд долларов позволила Украине сохранить экономическую и финансовую стабильность при «чрезвычайных обстоятельствах».
«Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины, поддерживая тыл: финансируя важнейшие общественные службы и помогая правительству работать. В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине дополнительную экономическую поддержку в размере около 10 млрд долларов», — добавила она.
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Помощь США была одобрена Конгрессом в декабре в рамках широкого законопроекта о государственном финансировании, включавшем новый пакет экстренной военной и другой помощи на сумму 45 млрд долларов для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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