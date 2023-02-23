Какие страны больше всего помогают украинской армии — Finance.ua

Какие страны больше всего помогают украинской армии Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 наибольшую военную помощь Украине прислала США. Только в декабре 2022 года американцы выделили в поддержку нашей страны 37 миллиардов евро.

Напоминаем, что в июле лидером среди обещанной военной помощи в Украине были также США. В тот период они пообещали 23,78 миллиарда евро. Большинство этой помощи должно было поступить деньгами.

По расчетам Kiel Institute, общая военная помощь от США на 15 января 2023 года составляет 44,3 миллиарда евро. В то же время от европейских организаций — всего 3,10 миллиарда евро.

Однако, если учесть только финансовую помощь, то европейские организации направили Украине, по официальным данным, более 30 миллиардов евро, что на 5 миллиардов больше, чем США.

Помощь от стран Европы

В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания. Сейчас эта сумма составляет около 5 миллиардов евро. Не отстают от нее Польша и Германия, которые пообещали и частично направили пособия на 2,43 миллиарда евро и 2,36 миллиарда евро соответственно.

Справка Finance.ua:

Украина получит 35 лет для погашения кредитов, предоставляемых Европейским Союзом. Проценты помогут выплатить партнеры. Об этом сообщила заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова. По ее словам, распределение того, как потом отдавать кредиты, «совершенно равномерно».

Телеканал 24 По материалам:

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