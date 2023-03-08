ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине — Finance.ua
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ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине

Казна и Политика
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ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине
ЕС выделит 2 млрд долларов для финансирования военной помощи Украине
Послы стран Европейского Союза пришли к согласию по вопросу выделения двух миллиардов долларов фонду, из которого финансируются военные поставки Украине.
Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Дэниолсон в Twitter.
Данная помощь свидетельствует о том, что европейские партнеры готовы и в дальнейшем поддерживать Украину и помогать ей освобождать свои территории.
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«Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира», — написал он.
Напомним, 7 марта начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), используемая для обмена информацией с целью обеспечения безопасности и управления границами в Европе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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