СМИ: Джо Байден планирует собрать налоги с криптоинвесторов на $24 млрд — Finance.ua

СМИ: Джо Байден планирует собрать налоги с криптоинвесторов на $24 млрд Сегодня 12:24 — Криптовалюта

Президент США Джо Байден намерен предложить изменения по налогообложению цифровых активов.

Как сообщает The Wall Street Journal , об этом говорится в презентации бюджетного плана на финансовый 2024 год.

Ожидается, что предложенные нововведения должны сократить дефицит бюджета почти на $3 трлн в течение следующего десятилетия и будут касаться различных сфер, отмечает издание. Свою лепту в государственную казну должны внести и криптоинвесторы, и трейдеры, согласно проекту Байдена.

Президент США хочет собрать из индустрии цифровых активов $24 млрд путем изменений в налогообложении криптовалютных транзакций. Представитель Белого дома подтвердил CoinDesk, что предложенные нормы должны сократить фиктивные продажи.

Эта схема предусматривает убыточную продажу криптовалют для того, чтобы инвестор зафиксировал не подлежащие налогообложению потери. После этого он почти сразу откупает свои цифровые активы.

Закон США запрещает проводить такие манипуляции по акциям и облигациям.

«В случае принятия предложения многие владельцы криптовалют, вошедшие в это пространство после рыночных пиков 2021 года, потерпят огромные убытки», — заявил представитель компании Koinly Дэнни Телвор.

Кроме того, по данным СМИ, Байден предложит почти вдвое увеличить налог на прирост капитала для тех, кто зарабатывает по крайней мере $1 млн — до 39,6%. Он также объявит о необходимости увеличения выплат в госбюджет со стороны нефтегазовых компаний.

Прежде чем план бюджета подпишет президент США, проект должны рассмотреть и принять члены Палаты представителей и Сената. Ранее Белый дом призвал Конгресс США усилить регулирование криптоиндустрии и расширить полномочия регуляторов.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.