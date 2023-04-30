Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo Сегодня 06:29 — Мир

Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo

Аналитики банка Wells Fargo обнародовали новый прогноз о перспективах первой экономики мира — США.

Об этом сообщает Seeking Alpha

Эксперты Wells Fargo считают, что высокая инфляция и агрессивная монетарная политика Федерального резерва останутся мощными вызовами для американской экономики.

Новый прогноз для экономики США

Эксперты банка считают, что на фоне этого экономика США может войти в фазу рецессии уже в конце 2023 года. В то же время, они ожидают, что центральный банк США не перестанет повышать базовую ставку. Мол, для изменения политики регулятор должен быть уверен, что инфляция в стране на пути к достижению целевого уровня — 2%.

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Добавляют, что Федеральный резерв может отказаться от повышения ставки не ранее 2024 года. Согласно прогнозу аналитиков Wells Fargo, на двух последующих заседаниях центрального банка США, запланированных на май и июнь, примут решение о повышении ставки на 0,25%.

Банкиры также считают, что в следующем году Федеральный резерв начнет резко уменьшать ставку.

Справка Finance.ua:

рецессия — это фаза экономического цикла, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Еще один признак рецессии — общее снижение затрат.

Телеканал 24 По материалам:

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