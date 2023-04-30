Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo

Мир
36
Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo
Рецессия в США начнется в конце 2023 года, — прогноз банка Wells Fargo
Аналитики банка Wells Fargo обнародовали новый прогноз о перспективах первой экономики мира — США.
Об этом сообщает Seeking Alpha.
Эксперты Wells Fargo считают, что высокая инфляция и агрессивная монетарная политика Федерального резерва останутся мощными вызовами для американской экономики.

Новый прогноз для экономики США

Эксперты банка считают, что на фоне этого экономика США может войти в фазу рецессии уже в конце 2023 года. В то же время, они ожидают, что центральный банк США не перестанет повышать базовую ставку. Мол, для изменения политики регулятор должен быть уверен, что инфляция в стране на пути к достижению целевого уровня — 2%.
Читайте также
Добавляют, что Федеральный резерв может отказаться от повышения ставки не ранее 2024 года. Согласно прогнозу аналитиков Wells Fargo, на двух последующих заседаниях центрального банка США, запланированных на май и июнь, примут решение о повышении ставки на 0,25%.
Банкиры также считают, что в следующем году Федеральный резерв начнет резко уменьшать ставку.

Справка Finance.ua:

  • рецессия — это фаза экономического цикла, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Еще один признак рецессии — общее снижение затрат.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.