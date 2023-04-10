Рынок облигаций находится на грани глубокой рецессии — Finance.ua

Рынок облигаций находится на грани глубокой рецессии Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Рынок облигаций находится на грани глубокой рецессии

Когда крупные мировые банки начали терпеть банкротство, реакция облигаций была мгновенной. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на один процентный пункт в течение трех дней в марте, больше всего с 1982 года.

Для трейдеров, привыкших рассматривать такие сигналы, сообщение было очевидно. Прошли времена, когда инфляция была для них главной угрозой. Ставки показали, что стресс в финансовой системе сделал рецессию неизбежной, сообщает Вloomberg

Угроза рецессии стала навязчивой идеей Уолл-стрит, беря во внимание влияние казначейств на модели, разработанные для прогнозирования будущего инфляции и политики Федерального резерва. Одно из опасений состоит в том, что спекулянты искусственно совершили большое падение доходности ошибочной тревогой рецессии.

«Каждый день, когда нет банковского кризиса, является еще одним днем, свидетельствующим о том, что текущее ценообразование не имеет смысла, но это займет некоторое время», — сказал Боб Эллиотт, инвестиционный директор Unlimited Funds.

Отмечается, что дебаты на рынке далеки от завершения и падение доходности может стать сигналом для будущего экономики. Сами акции далеки от стабильности. Их значительное падение в прошлом году и доминирование акций мегакапитализированных технологий на вершине таблицы лидеров 2023 года можно рассматривать как предвестники проблем.

Между тем, в прошлом месяце ежедневные колебания доходности двухлетних казначейских облигаций достигли самых высоких значений за последние 40 лет.

«Рынок облигаций сошел с ума», — говорит Доминик Двор-Фреко, старший рыночный стратег исследовательской фирмы Macro Hive Ltd.

Издание сообщает, что несмотря на то, что в последние дни возобновилось сходство нормального ценового действия, доходность двухлетних казначейских облигаций более чем на целый процентный пункт ниже, чем в марте. Доходность до сих пор остается близкой к уровням, достигнутым после обвала SVB, даже когда трейдеры облигаций смягчают самые драматические цены на снижение ставки ФРС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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