Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов — Finance.ua

Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов Сегодня 11:11 — Банковские металлы

Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов

В Bank of America заявили, что сейчас самое время для инвестиций в золото, назвав главные доводы в пользу драгоценного металла. Об актуальной динамике золота на рынке — читайте дальше.

В банке из «Большой четверки» назвали золото хорошим защитным активом в условиях высокой инфляции. Мол, драгоценным металлом лучше владеть, когда финансовые активы демонстрируют негативную реальную доходность.

Стратег из Bank of America по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард добавил, что золото — это один из немногих финансовых инструментов, у которого нет прямой корреляции с акциями. Следовательно, драгоценный металл имеет необходимый потенциал для защиты средств в условиях стагфляции в экономике.

Что такое стагфляция

Кризисный период в экономике, когда фиксируют рост цен. Параллельно спрос на рынке ослабевает. Также для этой фазы характерны высокий уровень безработицы и экономическая стагнация или рецессия.

Акции Bank of America сейчас стоят почти 28 долларов за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 222,2 млрд долларов.

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Актуальная динамика золота на рынке

В конце марта 2023 г. золото начало стремительно дорожать и достигло цены на уровне 1943 долларов за унцию. Выделяют следующие катализаторы:

неожиданный банкопад в США, всколыхнувший первую экономику мира и другие страны именно в марте 2023 года;

также немаловажную роль сыграла длительная кампания американского центрального банка по повышению базовой ставки.

С января этого года максимально стоимость этого актива достигала 2060 долларов за унцию. Такую цену зафиксировали в середине апреля. Дороже золото стоило в марте 2022 года.

На момент создания этого материала стоимость драгоценного металла колеблется на уровне 2017 долларов за унцию. С начала торгов цена выросла на 1,78%, передает портал GoldPrice

Телеканал 24 По материалам:

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