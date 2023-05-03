Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов — Finance.ua
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Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов

Банковские металлы
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Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов
Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов
В Bank of America заявили, что сейчас самое время для инвестиций в золото, назвав главные доводы в пользу драгоценного металла. Об актуальной динамике золота на рынке — читайте дальше.
В банке из «Большой четверки» назвали золото хорошим защитным активом в условиях высокой инфляции. Мол, драгоценным металлом лучше владеть, когда финансовые активы демонстрируют негативную реальную доходность.
Стратег из Bank of America по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард добавил, что золото — это один из немногих финансовых инструментов, у которого нет прямой корреляции с акциями. Следовательно, драгоценный металл имеет необходимый потенциал для защиты средств в условиях стагфляции в экономике.

Что такое стагфляция

Кризисный период в экономике, когда фиксируют рост цен. Параллельно спрос на рынке ослабевает. Также для этой фазы характерны высокий уровень безработицы и экономическая стагнация или рецессия.
Акции Bank of America сейчас стоят почти 28 долларов за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 222,2 млрд долларов.
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Актуальная динамика золота на рынке

В конце марта 2023 г. золото начало стремительно дорожать и достигло цены на уровне 1943 долларов за унцию. Выделяют следующие катализаторы:
  • неожиданный банкопад в США, всколыхнувший первую экономику мира и другие страны именно в марте 2023 года;
  • также немаловажную роль сыграла длительная кампания американского центрального банка по повышению базовой ставки.
Один из самых мощных банков США призывает инвестировать в золото: главные аргументы специалистов
С января этого года максимально стоимость этого актива достигала 2060 долларов за унцию. Такую цену зафиксировали в середине апреля. Дороже золото стоило в марте 2022 года.
На момент создания этого материала стоимость драгоценного металла колеблется на уровне 2017 долларов за унцию. С начала торгов цена выросла на 1,78%, передает портал GoldPrice.
По материалам:
Телеканал 24
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