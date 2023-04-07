Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку — Finance.ua

Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку
Биржевые цены на золото выросли до годового рекорда, преодолев психологическую отметку в $2000 за тройскую унцию. Утром 7 апреля цена на металл установилась на уровне $2023, это рекорд с марта-2022. При этом в ближайшие месяцы цена золота может выйти на исторический максимум.
По данным Bloomberg, золото приближается к рекордно высокому уровню после резкого роста в марте из-за краха крупных банков США и Швейцарии.
Кроме того, как отмечает глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев, восходящую траекторию дает высокая активность центральных банков разных государств мира по закупке золота своих резервов.
«Сейчас одними из самых популярных производных инструментов на золото являются апрельские кол-опционы со страйком $2100. Это означает, что биржевые спекулянты ожидают, что цена золота справится с этой отметкой уже в этом месяце. Если такое произойдет — мы станем свидетелем нового рекорда за всю биржевую историю торговли золотом», — отметил Гетманцев.
Исторический рекорд для золота в этом году составляет $2075 долларов за унцию. Он был установлен в августе 2020 года.
При этом июньские кол-опционы со страйком торгуются исходя из цены уже в $2300 долларов.
«По мнению экспертов, для столь стремительного роста должны быть созданы соответствующие предпосылки. К ним относятся либо продолжение проблем в банковском секторе, либо падение на рынках акций или облигаций, либо оба явления вместе взятых», — добавляет нардеп.
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