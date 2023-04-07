Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку — Finance.ua

Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку Сегодня 19:45 — Банковские металлы

Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку

Биржевые цены на золото выросли до годового рекорда, преодолев психологическую отметку в $2000 за тройскую унцию. Утром 7 апреля цена на металл установилась на уровне $2023, это рекорд с марта-2022. При этом в ближайшие месяцы цена золота может выйти на исторический максимум.

По данным Bloomberg , золото приближается к рекордно высокому уровню после резкого роста в марте из-за краха крупных банков США и Швейцарии.

Кроме того, как отмечает глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев, восходящую траекторию дает высокая активность центральных банков разных государств мира по закупке золота своих резервов.

Источник: Yahoo Finance

«Сейчас одними из самых популярных производных инструментов на золото являются апрельские кол-опционы со страйком $2100. Это означает, что биржевые спекулянты ожидают, что цена золота справится с этой отметкой уже в этом месяце. Если такое произойдет — мы станем свидетелем нового рекорда за всю биржевую историю торговли золотом», — отметил Гетманцев.

Исторический рекорд для золота в этом году составляет $2075 долларов за унцию. Он был установлен в августе 2020 года.

При этом июньские кол-опционы со страйком торгуются исходя из цены уже в $2300 долларов.

«По мнению экспертов, для столь стремительного роста должны быть созданы соответствующие предпосылки. К ним относятся либо продолжение проблем в банковском секторе, либо падение на рынках акций или облигаций, либо оба явления вместе взятых», — добавляет нардеп.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.