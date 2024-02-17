В США будут контролировать потребление энергии криптомайнерами — Finance.ua

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В США будут контролировать потребление энергии криптомайнерами

Криптовалюта
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В США будут контролировать потребление энергии криптомайнерами
В США будут контролировать потребление энергии криптомайнерами
Большие криптомайнеры должны будут сообщать о потреблении энергии. Этого требует Управление энергетической информации США (EIA). Данная инициатива является частью усилий по регулированию майнинга криптовалюты из-за высокого уровня энергии, потребляемой этой индустрией.
Об этом пишет Tom’s Harware.
В настоящее время EIA только собирает данные, однако им необходимо ввести новые правила, чтобы в будущем контролировать деятельность майнеров. Новые правила ввели после проведенного EIA исследования, согласно которому майнинг криптовалюты потребляет до 2,3% производимой в США электроэнергии.
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«Мы специально сосредоточимся на том, как развивается спрос на энергию для майнинга криптовалюты, определим географические районы быстрого роста и количественно определим источники электроэнергии, которые используются для удовлетворения спроса на майнинг криптовалюты», — заявил администратор EIA Джо ДеКаролис.
Предполагается, что таким образом правительство США стремится «подавить» майнинг криптовалют, который влияет на надежность и устойчивость электросети в густонаселенных районах. Потенциально неограниченный майнинг может привести к повышению затрат на электроэнергию в домохозяйствах и проблемам с нехваткой электроэнергии в часы пик. По состоянию на январь 2024 г. EIA обнаружила 137 крупных объектов криптомайнинга в США.
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Кроме того, EIA отмечает, что количество операций по криптомайнингу в США значительно возросло за последние несколько лет. Потребление энергии возросло с 0,6 до 2,3% от всего потребления электроэнергии в стране. Для сравнения, индустрия по добыче Bitcoin в США потребляет годовой энергетический бюджет таких штатов, как Юта или Западная Вирджиния.
EIA обнаружила, что приходящаяся на США мировая доля майнинга Bitcoin выросла с 3,4% в 2020 году до колоссальных 37,8% в 2022 году. Ожидается, что энергопотребление майнинга Bitcoin во всем мире составит от 0,2% до 0,9% мирового спроса, что равняется энергопотреблению таких стран, как Греция или Австралия.
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Напомним, в 2023 году криптоинвесторы заработали в среднем $887 от продаж цифровых активов. Об этом говорится в отчете платформы CoinLedger, проанализировавшей 500 000 своих клиентов.
По материалам:
mezha.media
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