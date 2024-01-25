В список спонсоров войны попал мировой лидер сварочного оборудования — Finance.ua

В список спонсоров войны попал мировой лидер сварочного оборудования Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

В список спонсоров войны попал мировой лидер сварочного оборудования

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американо-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Мировой лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в россии, удерживает там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому Газпрому.

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Компания работает в россии более 20 лет и создала там уже более 6 тыс. рабочих мест. ESAB имеет более 150 дистрибьюторов, представленных во всех федеральных округах россии, а также имеет на ее территории 2 завода и технологический центр, осуществляющий отработку технологий, обучение и демонстрацию оборудования.

В рамках российской программы импортозамещения на этих заводах компании производят российские и фирменные сварочные материалы ESAB, а также электроды, провода и флюсы. Так компания помогает государству-террористу справляться с последствиями наложенных на него санкций, а также обеспечивает технологические способности рф.

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В июне 2022 года компания официально объявила о продолжении работы в россии: «Один из популярных вопросов к нашей команде и ко мне, в частности: планируем ли оставаться на российском рынке. Ответ однозначный: продолжаем работать!» — заявил Алексей Нужный, генеральный директор ООО «ЭСАБ россия и СНГ».

В 2023 году компания также продолжала представлять и анонсировать новое высокотехнологичное сварочное оборудование собственного производства в россии.

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ESAB осуществляет свою деятельность в россии через ООО «Эсаб». При этом свой финансовый отчет по работе в россии за 2022 год компания так и не опубликовала. С 24 февраля 2022 года по октябрь 2023 года компания импортировала в россию товаров более чем на 60 млн дол. США. В их числе: материалы, оборудование, запчасти и инструменты для сварки из Германии, КНР, Венгрии, Южной Кореи, Вьетнама, Швеции, Австрии, Индии, Турции.

На внутреннем рынке россии в 2023 году продукция под брендом ESAB продолжает поставляться через систему государственных закупок. Потребителями продукции «ESAB» являются предприятия топливно-энергетического комплекса россии: ООО «Газпром Метанол», ООО «Газпром Трансгаз Грозный» и т. д.

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ESAB продолжает активно поддерживать технологические возможности, экономику россии и спонсировать войну против Украины. Попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

Справка Finance.ua:

ранее в перечень международных спонсоров войны попали такие компании как Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear и другие бренды); ритейлер Leroy Merlin; производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle; Auchan; косметическая компания Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone), PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Машенька»), Mars (Mars, Snickers, Milky) Way, Twix, M&M's, Pedigree) и т. д.

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