В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах — Finance.ua

В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах Сегодня 19:23 — Казна и Политика

В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Сергей Гривко предлагает парламенту регламентировать обретение права собственности на бесхозные транспортные средства.

Соответствующий законопроект № 10 204 , который предусматривает дополнение Гражданского кодекса новой статьей 335−1, был внесен 31 октября.

Так, бесхозным предлагается признать транспорт, который фактически не имеет владельца или владелец которого неизвестен (независимо от наличия записи о владельце в Едином государственном реестре транспортных средств).

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Подтверждением отсутствия или неизвестности владельца транспорта должен стать факт его пребывания на объекте благоустройства населенного пункта в неподвижном состоянии в течение не менее трех лет.

В свою очередь объектом благоустройства в Украине определены, в частности, улицы, дороги, проезды, площади, парки, пляжи, кладбища, придомовые территории, территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.

В случае обнаружения факта нахождения авто в неподвижном состоянии не менее шести месяцев и при отсутствии информации о владельце балансодержателя соответствующего объекта должен будет составить акт об этом, после этого руководитель балансодержателю следует уведомить соответствующую районную администрацию с подачей оригинала акта.

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Председатель РГА в течение десяти дней после получения уведомления и акта должен будет создать комиссию по выявлению владельца брошенной машины, в которой должен быть представитель РГА, балансодержателя и местной полиции.

Предлагается, чтобы комиссия в течение трех месяцев приняла меры по розыску владельца и сообщила ему о необходимости убрать транспортное средство с соответствующей территории (речь идет о письмах, в том числе электронных, объявлениях в газетах и ​​других средствах коммуникации).

Если за это время это не удастся, на транспорте должны установить табличку «Брошенное имущество. Взято на учет». В дальнейшем комиссия должна будет каждые полгода составлять акт о нахождении машины в брошенном состоянии.

Если хозяин не появится через три года после составления акта об обнаружении, такой транспорт приобретет статус бесхозного. РГА должна будет изъять его и провести электронный аукцион по его продаже.

Найденные внутри вещи должны быть переданы на хранение в полицию, а приобретение лицом бесхозного авто предлагается признать основанием для внесения информации о новом владельце в госреестр транспорта.

Деньги, вырученные от продажи бесхозного авто, по предложению Гривка, райадминистрация должна будет положить на депозит в банке, половину дохода с него ежегодно перечисляя в государственный бюджет, а другую половину — в местный.

Если за 10 лет хозяин машины так и не появится и не потребует отдать ему деньги от ее продажи, уже сама эта сумма должна быть распределена между бюджетами по тому же принципу.

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