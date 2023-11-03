В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах

Казна и Политика
113
В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах
В «Слуге народа» предложили механизм решения проблемы бесхозных автомобилей на улицах
Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Сергей Гривко предлагает парламенту регламентировать обретение права собственности на бесхозные транспортные средства.
Соответствующий законопроект № 10 204, который предусматривает дополнение Гражданского кодекса новой статьей 335−1, был внесен 31 октября.
Так, бесхозным предлагается признать транспорт, который фактически не имеет владельца или владелец которого неизвестен (независимо от наличия записи о владельце в Едином государственном реестре транспортных средств).
Читайте также
Подтверждением отсутствия или неизвестности владельца транспорта должен стать факт его пребывания на объекте благоустройства населенного пункта в неподвижном состоянии в течение не менее трех лет.
В свою очередь объектом благоустройства в Украине определены, в частности, улицы, дороги, проезды, площади, парки, пляжи, кладбища, придомовые территории, территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.
В случае обнаружения факта нахождения авто в неподвижном состоянии не менее шести месяцев и при отсутствии информации о владельце балансодержателя соответствующего объекта должен будет составить акт об этом, после этого руководитель балансодержателю следует уведомить соответствующую районную администрацию с подачей оригинала акта.
Читайте также
Председатель РГА в течение десяти дней после получения уведомления и акта должен будет создать комиссию по выявлению владельца брошенной машины, в которой должен быть представитель РГА, балансодержателя и местной полиции.
Предлагается, чтобы комиссия в течение трех месяцев приняла меры по розыску владельца и сообщила ему о необходимости убрать транспортное средство с соответствующей территории (речь идет о письмах, в том числе электронных, объявлениях в газетах и ​​других средствах коммуникации).
Если за это время это не удастся, на транспорте должны установить табличку «Брошенное имущество. Взято на учет». В дальнейшем комиссия должна будет каждые полгода составлять акт о нахождении машины в брошенном состоянии.
Читайте также
Если хозяин не появится через три года после составления акта об обнаружении, такой транспорт приобретет статус бесхозного. РГА должна будет изъять его и провести электронный аукцион по его продаже.
Найденные внутри вещи должны быть переданы на хранение в полицию, а приобретение лицом бесхозного авто предлагается признать основанием для внесения информации о новом владельце в госреестр транспорта.
Деньги, вырученные от продажи бесхозного авто, по предложению Гривка, райадминистрация должна будет положить на депозит в банке, половину дохода с него ежегодно перечисляя в государственный бюджет, а другую половину — в местный.
Если за 10 лет хозяин машины так и не появится и не потребует отдать ему деньги от ее продажи, уже сама эта сумма должна быть распределена между бюджетами по тому же принципу.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.