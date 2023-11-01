Количество угонов авто в Украине падает: статистика — Finance.ua

Количество угонов авто в Украине падает: статистика Сегодня 21:32 — Технологии&Авто

Количество угонов авто в Украине падает: статистика

За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производство по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.

В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц. Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям до начала полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.

Заметим, что количество производств, которые доходят до суда, растет год к году. В общей сложности доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% ​​в 2021 году. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.

Справка Finance.ua:

по статистике, в этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, Volkswagen и Mercedes;

пик угонов автомобилей пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей — 10,4 тысячи;

среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область — 2,7 тысяч за три года. Второе и третье места в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно.



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