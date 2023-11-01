Количество угонов авто в Украине падает: статистика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество угонов авто в Украине падает: статистика

Технологии&Авто
24
Количество угонов авто в Украине падает: статистика
Количество угонов авто в Украине падает: статистика
За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производство по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.
Количество угонов авто в Украине падает: статистика
В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц. Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям до начала полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.
Количество угонов авто в Украине падает: статистика
Заметим, что количество производств, которые доходят до суда, растет год к году. В общей сложности доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% ​​в 2021 году. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.

Справка Finance.ua:

  • по статистике, в этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, Volkswagen и Mercedes;
  • пик угонов автомобилей пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей — 10,4 тысячи;
  • среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область — 2,7 тысяч за три года. Второе и третье места в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно.
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.