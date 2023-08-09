ВАЗ, Mercedes та Volkswagen: топ-авто, які викрадають в Україні у 2023 (інфографіка) — Finance.ua

ВАЗ, Mercedes та Volkswagen: топ-авто, які викрадають в Україні у 2023 (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Технології&Авто

ВАЗ, Mercedes та Volkswagen: топ-авто, які викрадають в Україні у 2023 (інфографіка)

Після активізації викрадачів авто на початку повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Найвищий рівень автозлочинності — на Донеччині, Луганщині та у Запорізькій областях.

Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, Volkswagen та Mercedes.

За останні три роки в Україні було зафіксовано більш ніж 14,2 тисячі випадків викрадення авто.

Пік припав на буремний 2022 рік. Тоді до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулася аномальна кількість власників автівок — 10,4 тисячі. Це 73% заяв від всього досліджуваного періоду. Разом з тим, цьогоріч поки що зберігається звична для попередніх років динаміка — за шість місяців 2023-го було викрадено 809 транспортних засобів.

Серед регіонів за кількістю автоугонів лідує Донецька область — 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області — 1,9 тисяч та 1,5 тисяч випадків відповідно. Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 транспортних засобів.

Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли — на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш «екзотичною» категорією є тракторні причепи — у період з 2020 року їх було викрадено лише 34 одиниці.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ — 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості.

І цей же продукт радянського автопрому очолював щорічні топи викрадених в Україні автівок. Разом з тим, смаки злодіїв щодо інших марок транспортних засобів у цей період все ж змінювалися. Так, у 2020−2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися також автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році — Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до топ-3 марок автівок, затребуваних у злочинців у 2023 році.

Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали шанувальники ВАЗ-2107, 21 063 та 21 099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобіля, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.

Поза тим, у більш ранні періоди наймасовішими були інші моделі автівок. Наприклад, у 2020 році найчастіше викрадали Hyundai Tucson (27 автомобілів), а у 2021 році — його «родича» Hyundai Santa Fe (56 автомобілів).

Варто зазначити, що кількість викрадених авто у Реєстрі більша за кількість проваджень, відкритих у ГПУ. На звернення Опендатабота до Національної поліції України нам пояснили: розбіжність пов’язана з тим, що на початку повномасштабного вторгнення рф була велика кількість крадіжок авто у підприємств, з організацій, автосалонів тощо. За фактом такої крадіжки відкривали 1 кримінальне провадження, а у розшук подавали загальну кількість викрадених авто.

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