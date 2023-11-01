Какие новые авто покупали украинцы в октябре — Finance.ua

Какие новые авто покупали украинцы в октябре Сегодня 21:01 — Личные финансы

Какие новые авто покупали украинцы в октябре

В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. По отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

Об этом сообщает Укравтопром.

В целом с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.

Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое — до 574 ед.

На третьей позиции в рейтинге Škoda — 477 авто (+46%).

Четвертый результат у BMW — 461 авто (+255%).

Замыкает лидерскую пятерку Renault — 432 авто (+60%).

Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: Nissan — 309 ед.; Hyundai — 240 ед.; Mercedes-Benz — 224 ед.; Mazda — 220 ед.; Peugeot — 200 ед.

Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster — 387 регистраций.

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