Какие новые авто покупали украинцы в октябре — Finance.ua

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Какие новые авто покупали украинцы в октябре

Личные финансы
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Какие новые авто покупали украинцы в октябре
Какие новые авто покупали украинцы в октябре
В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. По отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.
Об этом сообщает Укравтопром.
В целом с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.
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Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое — до 574 ед.
На третьей позиции в рейтинге Škoda — 477 авто (+46%).
Четвертый результат у BMW — 461 авто (+255%).
Замыкает лидерскую пятерку Renault — 432 авто (+60%).
Также в ТОП-10 октября 2023 года вошли следующие марки: Nissan — 309 ед.; Hyundai — 240 ед.; Mercedes-Benz — 224 ед.; Mazda — 220 ед.; Peugeot — 200 ед.
Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster — 387 регистраций.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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