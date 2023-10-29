Лучшие автомобили с механической трансмиссией, которые до сих пор можно купить новыми (инфографика) — Finance.ua
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Лучшие автомобили с механической трансмиссией, которые до сих пор можно купить новыми (инфографика)

Фондовый рынок
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Лучшие автомобили с механической трансмиссией, которые до сих пор можно купить новыми (инфографика)
Лучшие автомобили с механической трансмиссией, которые до сих пор можно купить новыми (инфографика)
Портал HotCars опубликовал рейтинг самых лучших автомобилей с механической КПП.
Первое место в рейтинге лучших автомобилей на «механике» занял Porsche 911 2023 года выпуска. В комплектациях Carrera T, Carrera S, Targa, GTS, GT3 и Sport Classic он доступен с механической коробкой передач. Стоимость этого немецкого спорткара с МКПП и 3,0-литровым 397-сильным двигателем стартует с отметки 124 900 долларов.
За Porsche 911 следует его более бюджетная альтернатива в лице Porsche 718 Cayman/Boxster 2023 года выпуска с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем на 300 «лошадей». Его стоимость стартует с отметки 68 300 или 70 400 долларов в зависимости от кузова.
Замыкает топ-3 Mazda MX-5 Miata 2023 модельного года со стартовой ценой 28 050 долларов. Эта культовая модель приводится в движение 2,0-литровым 181-сильным двигателем, связанным с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Лучшие автомобили с механической трансмиссией, которые до сих пор можно купить новыми (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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