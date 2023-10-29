Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото) — Finance.ua

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото) Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

Некоторые автомобили пользуются большим спросом среди угонщиков. На этот раз американские эксперты назвали модели, которые сложнее всего угнать. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Страховом институте безопасности дорожного движения (IIHS) выделили десять моделей, редко угоняемых в США. Их данные основаны на отчетах страховых компаний.

Чаще всего преступники угоняют подержанные автомобили, среди которых Honda Civic, Honda Accord и Nissan Altima, а также мощные спорткары Dodge Challenger и Charger. Кроме этого, в рейтинг вошли модели Kia и Hyundai из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома этих авто.

В рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать, в основном входят модели с инновационными противоугонными системами. Это современные автомобили среднего и премиального ценового сегмента.

Топ-10 автомобилей, которые сложнее всего угнать:

1. Tesla Model Y

2. Volvo XC90

3. GMC Acadia

4. Lexus UX

5. Chevrolet Trailblazer

6. Cadillac XT5

7. Buick Envision

8. Land Rover Defender

9. Nissan Leaf

10. Mercedes-Benz GLE

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Фокус По материалам:

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