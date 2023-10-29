Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото) — Finance.ua

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Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

Технологии&Авто
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Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)
Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)
Некоторые автомобили пользуются большим спросом среди угонщиков. На этот раз американские эксперты назвали модели, которые сложнее всего угнать. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
В Страховом институте безопасности дорожного движения (IIHS) выделили десять моделей, редко угоняемых в США. Их данные основаны на отчетах страховых компаний.
Чаще всего преступники угоняют подержанные автомобили, среди которых Honda Civic, Honda Accord и Nissan Altima, а также мощные спорткары Dodge Challenger и Charger. Кроме этого, в рейтинг вошли модели Kia и Hyundai из-за вирусных видео в TikTok, в которых подробно описан способ взлома этих авто.
В рейтинг автомобилей, которые сложнее всего угнать, в основном входят модели с инновационными противоугонными системами. Это современные автомобили среднего и премиального ценового сегмента.

Топ-10 автомобилей, которые сложнее всего угнать:

1. Tesla Model Y

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

2. Volvo XC90

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

3. GMC Acadia

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

4. Lexus UX

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

5. Chevrolet Trailblazer

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

6. Cadillac XT5

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

7. Buick Envision

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

8. Land Rover Defender

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

9. Nissan Leaf

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)

10. Mercedes-Benz GLE

Названы автомобили, которые сложнее всего угнать (фото)
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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По материалам:
Фокус
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