В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото) — Finance.ua
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В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
Компания Kia готовится сделать электромобили более доступными для широкой публики благодаря модели Kia EV2. Автопроизводитель продемонстрировал его концепт и поделился некоторыми сведениями, а выход на рынок намечен на следующий год.
Об этом сообщает arenaev.
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Kia EV2 — это компактный городской кроссовер, который будет конкурировать, в частности, с Renault 5.
Ожидаемая стартовая цена — около €30 тыс., что делает его бюджетным вариантом для покупателей, ищущих доступный электрический автомобиль.

Технические характеристики Kia EV2

Хотя конкретные технические детали пока остаются неизвестными, EV2 предположительно будет базироваться на 400-вольтовой версии платформы Hyundai Motor Group E-GMP. Эта же архитектура лежит в основе более крупных моделей Kia EV3 и EV4.
В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
Ожидается, что EV2 получит подобные силовые агрегаты — это может быть электромотор мощностью 201 л.с. в паре с батареей на 58,3 кВтч или 81,4 кВт·ч. Для сравнения, у EV3 с такими же батареями запас хода 435 км и 604 км соответственно.
В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
Чтобы удержать низкую цену, Kia может оснастить EV2 только меньшей батареей или использовать аккумулятор на 43,3 кВт·ч из модели PV5 (электрического фургона Hyundai).
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В любом случае компания ориентируется на запас хода около 435 км, что превосходит многих конкурентов. Для сравнения, Renault 4 имеет запас хода около 400 км с батареей емкостью 52 кВт·ч.

Дизайн и интерьер

Концепт Kia EV2 разработан в соответствии с философией дизайна Opposites United. У автомобиля гладкие поверхности кузова и уникальная передняя светотехника.
В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
Передние ходовые огни расположены рядом с основными фарами, а задние фонари находятся довольно низко и имеют округлую форму, отличающую их от других моделей Kia.
В следующем году Kia выпустит новый электрокроссовер EV2: каким будет автомобиль (фото)
Внутри EV2 можно ожидать комбинированную цифровую приборную панель и мультимедийную систему, которая занимает значительную часть передней панели — подобно EV3.
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Однако некоторые элементы концепта, например откидные передние сиденья или двери на задних петлях, вряд ли появятся в серийном варианте.

Изменение стратегии Kia

Запуск EV2 означает переход Kia от производства премиальных электромобилей для первых покупателей (EV6, EV9) на массовый рынок.
Президент компании Хо Сун Сонг подчеркнул стремление Kia сделать электрификацию повседневным явлением, а электрокары — доступными для более широкой аудитории.
Если Kia сможет сохранить конкурентную цену и обещанный запас хода, EV2 будет иметь все шансы занять достойное место среди недорогих электромобилей.
По материалам:
ITC.ua
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