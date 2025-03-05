Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат вместо нее (фото) — Finance.ua

Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат вместо нее (фото) Сегодня 01:18 — Технологии&Авто

Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат вместо нее (фото)

Kia Ceed скоро снимут с производства. Последние авто этой модели С-класса сойдут с конвейера предприятия в словацком городе Жилина в мае. Эта информация была подтверждена изданием AutoWeek в нидерландском представительстве Kia.

Отмечается, что спортивный универсал Kia Proceed уже перестали производить. Остальные версии модели снимут с производства, чтобы освободить мощности для электрокара Kia EV4, который недавно презентовали и будут производить в Жилине. А вот родственная модель Hyundai i30 пока останется на рынке.

Стоит отметить, что Kia Ceed остается достаточно популярным. За 2024 год на европейском рынке продали 129 367 автомобилей всех версий. Однако, жизненный цикл модели, представленной в 2018 году, подходит к концу, и она не позволяет Kia вписаться в нормативы выбросов CO2.

Новое поколение Kia Ceed не планируется, однако у модели будет сразу два преемника. Один из них — электромобиль Kia EV4, а второй — бензиновый хэтчбек Kia K4, который выйдет на европейский рынок в 2026 году.

Kia Ceed выпускали с 2007 года и всего собрали более 1,7 миллиона автомобилей трех поколений. До 2011 года это была самая популярная модель Kia в Европе. В разные годы в линейке были хэтчбек, универсал, спортивный вариант Proceed и версия повышенной проходимости XCeed.

К слову, недавно в Чехии прекратили выпуск знаменитой Tatra T815. Грузовик собирали с 1983 года.

Фокус По материалам:

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