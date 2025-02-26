Kia отзовет почти 138 тысяч кроссоверов из-за опасной проблемы — Finance.ua

Kia отзовет почти 138 тысяч кроссоверов из-за опасной проблемы
Корейская компания Kia запускает новую масштабную кампанию отзыва. На этот раз сервисная акция коснется более 137 тысяч автомобилей корейской марки, у которых из-за бракованных поршневых колец может выйти из строя силовой агрегат. Об этом пишет Carscoops.
Компания заденет две модели Kia, оснащенные 2,0-литровыми четырехцилиндровыми моторами. Это 83 621 экземпляр Kia Soul 2021−2023 годов выпуска и 53 635 единиц Seltos 2021−2023 годов.
Отмечается, что двигатели этих машин могут иметь некачественные поршневые масличные кольца, изготовленные компанией Dongsuh Federal-Mogul. Это может привести к чрезмерному расходу масла и в конечном счете может спровоцировать поломку двигателя и даже привести к возгоранию.
Сейчас производителю известно о 409 случаях поломки мотора из-за бракованного компонента, а также о четырех возгораниях Kia Soul.
Владельцам проблемных автомобилей нужно будет посетить любой ближайший дилерский центр, где специалисты проведут осмотр и при необходимости заменят двигатель. Все работы будут произведены за счет производителя.
В Украине вышеупомянутые кроссоверы доступны исключительно на вторичном рынке.
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