Kia отзовет почти 138 тысяч кроссоверов из-за опасной проблемы — Finance.ua

Kia отзовет почти 138 тысяч кроссоверов из-за опасной проблемы Сегодня 23:07 — Фондовый рынок

Kia отзовет почти 138 тысяч кроссоверов из-за опасной проблемы

Корейская компания Kia запускает новую масштабную кампанию отзыва. На этот раз сервисная акция коснется более 137 тысяч автомобилей корейской марки, у которых из-за бракованных поршневых колец может выйти из строя силовой агрегат. Об этом пишет Carscoops.

Компания заденет две модели Kia, оснащенные 2,0-литровыми четырехцилиндровыми моторами. Это 83 621 экземпляр Kia Soul 2021−2023 годов выпуска и 53 635 единиц Seltos 2021−2023 годов.

Отмечается, что двигатели этих машин могут иметь некачественные поршневые масличные кольца, изготовленные компанией Dongsuh Federal-Mogul. Это может привести к чрезмерному расходу масла и в конечном счете может спровоцировать поломку двигателя и даже привести к возгоранию.

Сейчас производителю известно о 409 случаях поломки мотора из-за бракованного компонента, а также о четырех возгораниях Kia Soul.

Владельцам проблемных автомобилей нужно будет посетить любой ближайший дилерский центр, где специалисты проведут осмотр и при необходимости заменят двигатель. Все работы будут произведены за счет производителя.

В Украине вышеупомянутые кроссоверы доступны исключительно на вторичном рынке.

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MMR По материалам:

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