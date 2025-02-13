Kia вывела на рынок рамный пикап за 26 тысяч долларов (Фото) — Finance.ua

Kia вывела на рынок рамный пикап за 26 тысяч долларов (Фото) Сегодня 06:55 — Фондовый рынок

Kia вывела на рынок рамный пикап за 26 тысяч долларов (Фото)

В Южной Корее стартуют продажи нового пикапа Kia Tasman, премьера которого состоялась в конце прошлого года. Уже 13 февраля новинка станет доступна для заказа в нескольких комплектациях, как с передним, так и с полным приводом. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

На домашнем рынке Kia Tasman будет доступен с безальтернативным 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил. Двигатель будет совмещаться с восьмиступенчатой ​​автоматической трансмиссией.

Цены на пикап стартуют с отметки 37,5 миллиона вон или около 26 тысяч долларов США по текущему курсу за базовую переднеприводную комплектацию Dynamic.

Полноприводная версия у Kia Tasman только одна. Это X-Pro, отличающаяся от переднеприводных модификаций увеличенным на 28 мм дорожным просветом, электронной блокировкой дифференциала, несколькими режимами для бездорожья и высокопрофильными шинами.

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