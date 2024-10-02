В системе Прозорро. Продажи прошли первые онлайн-аукционы по сдаче в субаренду государственных сельхозземель — Finance.ua
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В системе Прозорро. Продажи прошли первые онлайн-аукционы по сдаче в субаренду государственных сельхозземель

Казна и Политика
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В системе Прозорро. Продажи прошли первые онлайн-аукционы по сдаче в субаренду государственных сельхозземель
В системе Прозорро. Продажи прошли первые онлайн-аукционы по сдаче в субаренду государственных сельхозземель
1 октября 2024 ООО «Государственный земельный банк» провел первые онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи по сдаче в субаренду государственных сельхозземель.
Первыми реализуемыми землями стали 16 участков в Винницкой области стартовой стоимостью 4.3 млн грн. Площадь лотов от 2 до 262 га.
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По итогам онлайн-аукционов после уплаты победителями стоимости участков в государственный бюджет будут поступать почти 35.5 млн гривен ежегодно. За первые 16 участков Земельного банка поборолись 95 участников. В результате конкуренции финальная стоимость активов выросла более чем в 8 раз.
«В среднем на торгах соревновались 31 участник, а цена благодаря аукционам выросла в 8 раз. Арендаторы наконец-то получили возможность инвестировать по прозрачным и понятным правилам на конкурентных рыночных условиях», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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«За коммунальные земли сельскохозяйственного назначения в среднем на торгах конкурирует более 3 участников. Опыт первых аукционов по реализации государственных сельхозземель подтверждает также заинтересованность бизнеса в таких участках. Так, в среднем за первые 16 лотов „Земельного банка“ конкурировал 31 участник на торги. А использование онлайн-аукционов Прозорро. Продажи как инструмента для реализации государственных с/х земель открыло равный доступ для бизнеса к таким участкам», — прокомментировал СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.
Наиболее активно боролись за с/х участок площадью 38.4 га. 51 участник подняли первоначальную стоимость актива более чем в 7 раз — со 170 тыс. грн в год до почти 1.3 млн грн в год. Самым дорогим реализованным лотом является сельхозучасток площадью более 262 га, за нее победитель должен заплатить более 8.5 млн. грн. ежегодно.
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В течение 20 рабочих дней после дня завершения аукциона победители должны заключить договор субаренды и в течение следующих 5 рабочих дней уплатить стоимость актива. После этого они получат право использования земельными участками сроком на 14 лет.
По материалам:
Finance.ua
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