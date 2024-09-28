Земельный рынок в Украине: цены достигли самых высоких значений за всю историю — Finance.ua

Земельный рынок в Украине: цены достигли самых высоких значений за всю историю Сегодня 19:08 — Недвижимость

Земельный рынок в Украине: цены достигли самых высоких значений за всю историю

Рынок сельхозземель вырос более чем на 30% с начала этого года, а цены достигли самых высоких значений за всю историю рынка.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном KSE Агроцентр совместно с Программой Usaid Агро.

Средневзвешенная цена купли-продажи в июле 2024 года составила 46,0 тыс. грн за гектар. Это на 4,5% больше, чем в июне и на 1,5% больше по сравнению с маем этого года.

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В целом с момента открытия рынка для юридических лиц 1 января 2024 года цены на сельхозземлю выросли на 24% для всех земель и на 19% для «товарных» земель.

Активность на рынке сельхозземель

Объемы рынка в июле 2024 г. также продемонстрировали рост: заключенные сделки купли-продажи увеличились на 10,2%, а площадь земель в обращении выросла на 4,3% по сравнению с июнем 2024 года.

По площади земель в обращении июльский показатель на 30,4% превышает среднемесячную площадь в 2023 году.

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После незначительного спада в мае и июне цены купли-продажи сельскохозяйственных земель снова начали расти, установив новый рекорд.

Напомним, в 2025 году Украина ожидает получить несколько миллиардов гривен от аренды государственных земель, что станет возможным благодаря внедрению новой программы «Земельный банк».

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