Земля в Японии подскочила в цене больше всего за 32 года: причины — Finance.ua
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Земля в Японии подскочила в цене больше всего за 32 года: причины

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Земля в Японии подскочила в цене больше всего за 32 года: причины
Земля в Японии подскочила в цене больше всего за 32 года: причины
Средняя месячная цена земли в Японии подскочила на 1,4% по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
По состоянию на 1 июля 2024 г. рост цены на землю стал третьим годом роста подряд и самым стремительным с 1992 года, на фоне роста въездного туризма и иностранных инвестиций из-за слабой иены.
Сообщается, что цены на коммерческую землю выросли на 2,4%, а на жилую — на 0,9%, причем оба показателя растут самыми быстрыми темпами со времени, когда лопнул экономический «пузырь», раздутый активами страны.
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«В отличие от краткосрочной купли-продажи в период „пузыря“, цены стабильно растут, отражая реальный спрос», — говорится в отчете министерства.
Отмечается, что после восстановления после финансового кризиса, вызванного крахом Lehman Brothers Holdings и пандемией коронавируса, рынок все больше демонстрирует тенденцию к росту.
Цены значительно выросли в трех крупнейших городах Японии, сосредоточенных в Токио, Осаке и Нагое, причем цены на жилье растут третий год, а цены на землю для коммерческого использования растут 12 лет подряд.
Цены на жилую землю выросли в 17 из 47 префектур Японии. Цены на коммерческую землю, на которые повлиял рост въездного туризма, выросли в 28.
По материалам:
Економічна Правда
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