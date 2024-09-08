Стоимость земли в Украине растет: в каких регионах самые высокие и самые низкие цены — Finance.ua

Стоимость земли в Украине растет: в каких регионах самые высокие и самые низкие цены Сегодня 21:19 — Недвижимость

Стоимость земли в Украине растет: в каких регионах самые высокие и самые низкие цены, Фото: pixabay

Из-за полномасштабного вторжения в 2024 году в нескольких регионах Украины наблюдается стремительный рост стоимости земли. За второй квартал цены выросли на 15,3% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевской школы экономики (KSE).

Как изменились цены на землю в Украине

По данным аналитиков, во втором квартале текущего года (апрель-июнь) земля в Украине подорожала до 43,5 тыс. гривен за один гектар.

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Это на 3,7% больше цены первого квартала (январь-март) 2023 года. Стоимость «товарной земли» еще больше — 44,8 тыс. гривен/га.

В торговом обращении преобладает земля, ранее подпадавшая под запрет на продажу. Речь идет о так называемой товарной земле и земле для ведения личного крестьянского хозяйства.

Аналитики отмечают, если сравнивать средневзвешенные цены июня 2024 года с декабрем 2023 года, то средневзвешенная цена для всех земель выросла за это время на 18,6% с 37 тыс. гривен за гектар до 44,0 тыс. гривен за гектар.

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«Даже несмотря на то, что цена в июне сократилась на 3% по отношению к ценам в мае 2024 года, которые были рекордными за все время наблюдений на рынке сельхозземель и достигли 45,3 тыс. гривен за гектар для всех проданных земель и 46,3 тыс. грн. грн за гектар для так называемых „товарных“ земель», — сообщают аналитики.

В каких регионах самые высокие и низкие цены

В разных регионах страны стоимость земли колеблется в среднем на таком уровне: 30,4 — 78,4 тыс. гривен/га.

Дороже всего стоит земля в Черкасской области — 78,4 тыс. гривен. А также в следующих областях:

в Полтавской — 57,7 тыс. гривен;

Львовской — 56,8 тыс. гривен;

Тернопольской — 55,9 тыс. гривен.

Дешевле всего стоит земля в Запорожской области — 30,4 тыс. грн. Низкие цены в следующих областях:

Донецкой — 33,4 тыс. гривен;

Херсонской — 33,4 тыс. гривен;

Сумской — 34,4 тыс. гривен;

Николаевской — 35 тыс. гривен.

Напомним, преимущество земли в том, что она сколь угодно долго может генерировать добавленную стоимость. Именно это главное преимущество, почему вообще выгодно инвестировать в землю. По крайней мере, такого мнения придерживается соучредитель «Твоє Коло» и совладелец КУА «Профит» Андрей Усенко.

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