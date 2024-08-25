Как можно покупать землю в 2024 году — Finance.ua

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Как можно покупать землю в 2024 году

Личные финансы
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Как можно покупать землю в 2024 году
Как можно покупать землю в 2024 году
Сейчас многие украинцы планируют купить участки разного целевого назначения. В условиях военного положения земельные аукционы осуществляются в электронной торговой системе Прозорро. Продажи по измененным условиям.
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В начале лета 2022 года в Украине возобновили доступ к системе Государственного земельного кадастра и Государственному реестру вещных прав. Предприниматели снова получили право покупать угодья. Приобрести участок можно напрямую у владельца или же на электронном аукционе.
В марте 2022 года в Земельный кодекс Украины был внесен ряд изменений. В частности, определили категории государственных и коммунальных угодий, которые могут реализовываться без проведения аукционов:
  • промышленные участки, используемые предприятиями, осуществляющими релокацию;
  • угодья под нежилую застройку, эксплуатируемые с целью строительства терминалов морских портов и других критически важных для экономики объектов;
  • земли энергетического назначения, которые используются для прокладки линий электропередач и газопроводов.
Все остальные участки государственной и коммунальной собственности (кроме сельскохозяйственных угодий) и дальше реализуются через электронные аукционы, за организацию и проведение которых отвечает электронная торговая система Prozorro.Sale. Также отмечаем, что вышеупомянутые ограничения не касаются продажи частных земель в военное положение.
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Изменения в земельном законодательстве должны максимально упростить условия реализации участков сельскохозяйственного, энергетического и промышленного назначения, которые в условиях войны критически важны для государства.
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Сегодня каждый желающий предприниматель имеет право на покупку государственных, коммунальных и частных угодий по открытым условиям. Для этого необходимо пройти аккредитацию на сайте Украинской универсальной биржи, чтобы получить доступ к земельным аукционам, проводимым даже в условиях военного положения.

Справка Finance.ua:

  • Преимущество земли в том, что она сколь угодно долго может генерировать добавленную стоимость. Именно это главное преимущество, почему вообще выгодно инвестировать в землю. По крайней мере, такого мнения придерживается соучредитель «Твоє Коло» и совладелец КУА «Профит» Андрей Усенко.
  • В 2023 году в Украине было реализовано 114,13 тыс. га земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которые до 2021 распространялся мораторий.

Как участнику боевых действий получить землю

По материалам:
Телеканал 24
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