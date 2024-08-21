Рада приняла закон о разрешениях на аренду земли для строительства мобильных станций — Finance.ua

Рада приняла закон о разрешениях на аренду земли для строительства мобильных станций Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Рада приняла закон о разрешениях на аренду земли для строительства мобильных станций

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры.

Правительственный законопроект № 9549 поддержали фактически минимальным количеством голосов — 228. По словам Геращенко, народные избранники от «ЕС», «Голоса» и «Батькивщины» не дали ни одного голоса, их собрали от «слуг» и бывших представителей ОПЗЖ.

Документ нацелен на упрощение процедуры получения права на использование земельных участков для мобильных операторов для обеспечения Украины 4G-связью и мобильным высокоскоростным интернетом.

Минцифры, готовившее этот законопроект, писало , что это позволит операторам получать землю для строительства базовых станций за 1−3 месяца вместо 6. А десятки тысяч украинцев в селах вдвое скорее будут с 4G и качественной связью.

Законопроект позволит использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства вышек мобильной связи и устанавливать временные технические средства и сооружения электронных коммуникаций.

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Для минимизации коррупционных рисков в законопроекте прописали, что использовать ограниченное право пользования чужим участком могут мобильные операторы, внесенные в реестр поставщиков услуг электронных коммуникаций. Его формирует и проверяет НКЭК.

Геращенко заявила, что название законопроекта не соответствует содержанию, «поскольку это о земле для электронных коммуникаций, а не упрощении процедур». Депутат отметила, что предложение об изменениях в целевом назначении земли может привести к злоупотреблениям.

А депутат Анна Бондарь заявила , что в документе есть поправки, которыми застройщиков освобождают от уплаты паевой, которую они должны были уплатить в 2020 году. Депутат Игорь Фрис от «Слуги Народа» заявил , что готовит постановление об отмене документа.

hromadske По материалам:

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