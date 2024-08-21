Рада приняла закон о разрешениях на аренду земли для строительства мобильных станций — Finance.ua

Рада приняла закон о разрешениях на аренду земли для строительства мобильных станций
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры.
Об этом сообщили народные депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.
Правительственный законопроект № 9549 поддержали фактически минимальным количеством голосов — 228. По словам Геращенко, народные избранники от «ЕС», «Голоса» и «Батькивщины» не дали ни одного голоса, их собрали от «слуг» и бывших представителей ОПЗЖ.
Документ нацелен на упрощение процедуры получения права на использование земельных участков для мобильных операторов для обеспечения Украины 4G-связью и мобильным высокоскоростным интернетом.
Минцифры, готовившее этот законопроект, писало, что это позволит операторам получать землю для строительства базовых станций за 1−3 месяца вместо 6. А десятки тысяч украинцев в селах вдвое скорее будут с 4G и качественной связью.
Законопроект позволит использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства вышек мобильной связи и устанавливать временные технические средства и сооружения электронных коммуникаций.
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Для минимизации коррупционных рисков в законопроекте прописали, что использовать ограниченное право пользования чужим участком могут мобильные операторы, внесенные в реестр поставщиков услуг электронных коммуникаций. Его формирует и проверяет НКЭК.
Геращенко заявила, что название законопроекта не соответствует содержанию, «поскольку это о земле для электронных коммуникаций, а не упрощении процедур». Депутат отметила, что предложение об изменениях в целевом назначении земли может привести к злоупотреблениям.
А депутат Анна Бондарь заявила, что в документе есть поправки, которыми застройщиков освобождают от уплаты паевой, которую они должны были уплатить в 2020 году. Депутат Игорь Фрис от «Слуги Народа» заявил, что готовит постановление об отмене документа.
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