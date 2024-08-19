Интернет-провайдеры и мобильные операторы могут бронировать до 100% работников — Finance.ua
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Интернет-провайдеры и мобильные операторы могут бронировать до 100% работников

Личные финансы
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Интернет-провайдеры и мобильные операторы могут бронировать до 100% работников
Интернет-провайдеры и мобильные операторы могут бронировать до 100% работников
Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников — правительство приняло изменения в постановление.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Работа аварийно-восстановительных провайдеров и операторов крайне важна, ведь они „реанимируют“ инфраструктуру после российских обстрелов, запитывают генераторы и заменяют аккумуляторы на станциях во время обесточений. Чтобы украинцы и дальше имели связь и интернет, предприятиям нужны люди, а значит — бронирование работников», — говорится в сообщении.
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Поэтому для улучшения условий бронирования работников электронных коммуникаций Минцифры предложило изменения в постановление № 76. Правительство их приняло.

Что предусматривают изменения

Благодаря изменениям в постановлении мобильные операторы и крупные интернет-провайдеры, выполняющие требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины по обеспечению интернет-доступа во время обесточений, смогут бронировать 100% работников.
Инфографика: Минцифры
Инфографика: Минцифры

Кто сможет получить бронь

Для этого компании мобильных операторов должны иметь доход более 200 млн грн, а интернет-провайдеров — более 20 млн грн.
Предприятиям необходимо получить статус критичности по указанным критериям. А работники, которых подают в списки на бронирование, должны работать в штате компании на полную занятость не менее 3 месяцев.
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Компании интернет-провайдеров, у которых есть статус критичности, но их доход менее 20 млн грн в месяц, смогут бронировать более 50% персонала технических работников. Это возможно, если провайдер сформировал аварийно-восстановительные бригады для обслуживания сетей и абонентов, имеет технологический транспорт, оборудование и материалы, необходимые для поддержания работы сетей при обесточивании, восстановления сетей при их разрушении и предоставляет услуги на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве.

Справка Finance.ua:

  • с начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал Дія предприятия уже забронировали около 160 тысяч работников. Общее количество забронированных — 770 тысяч человек;
  • бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев);
  • около 800 тысяч украинских мужчин ушли в «подполье», чтобы избежать призыва, сменив место жительства и работая за наличные деньги. Это вынудило сотрудников военкоматов сосредоточиться на компаниях, где работники официально оформлены и физически присутствуют на рабочих местах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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