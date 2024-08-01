Мобильные операторы отреагировали на то, что должны обеспечить 10 часов связи без света — Finance.ua

Мобильные операторы отреагировали на то, что должны обеспечить 10 часов связи без света Сегодня 16:30 — Личные финансы

Мобильные операторы отреагировали на то, что должны обеспечить 10 часов связи без света

Украинские операторы мобильной связи уже инвестировали в энергонезависимость своих сетей более 3 млрд гривен, обновили на своих базовых станциях 370 тысяч аккумуляторов, приобрели 5,4 тысяч генераторов и других источников бесперебойного питания.

Об этом говорится в совместном заявлении Киевстара, Vodafone Украины и lifecell об усилении энергоустойчивости сетей.

«Мобильные операторы вынуждены проинформировать своих пользователей, что даже при максимальных усилиях обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях электроснабжения крайне сложно. Все три оператора продолжают работать над усилением энергоустойчивости своих сетей, ориентируясь на реальные сроки и объемы выполнения работ, обусловленные объективными внешними факторами», — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) принял распоряжение, которое обязывает операторов связи обеспечить в крайне сжатые сроки 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключении электроснабжения.

«Выполнение операторами Распоряжения НЦУ критически зависит от ситуации в энергетике. Графики отключений, применяемых сегодня в стране, делают невозможным работу оборудования телекоммуникаций во время блэкаутов в течение 10 часов», — отмечают компании в своем заявлении.

Для выполнения этих требований важна поставка электроэнергии в течение времени, необходимого для полной зарядки оборудования резервного питания. Это требует предоставления разрешений со стороны поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, питающего базовые станции, поскольку увеличение количества аккумуляторов создает двойную нагрузку на энергосистему.

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По приблизительным расчетам, чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов, питающих базовые станции мобильных операторов в течение 10 часов в случае обесточивания, потребуется мощность около 2,8 ГВт*ч электроэнергии в сутки. Для этого необходимо задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС.

В этой связи 19 июля 2024 г. регулятор в сфере энергетики НКРЭКУ одобрил изменения, нацеленные на внедрение оптимальной процедуры рассмотрения со стороны облэнерго заявлений операторов связи на увеличение мощности электроснабжения для базовых станций. Операторы уже делают первые шаги совместно с энергетиками в рамках упрощенных правил.

Кроме вышеупомянутого, важно учитывать и другие факторы, влияющие на выполнение требований НЦУ, как то:

нехватка персонала операторов и подрядных организаций, достаточного для обслуживания резервного оборудования и поиск возможностей бронирования технических работников;

невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий, где расположено большинство базовых станций;

отсутствие на рынке Украины необходимого количества аккумуляторных батарей и стационарных генераторов, необходимость закупать их за границей, усложненная логистика и длительное время поставок зарубежными поставщиками;

недостаточная скорость и сбалансированность законодательных процедур по изменению договоров аренды государственного и коммунального имущества для расширения занимаемых дополнительными шкафами с батареями площадей и т. д. ;

; критически нестабильная ситуация в энергетике и длительные отключения электроэнергии.

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