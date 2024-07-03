Зеленский поручил Федорову проверить готовность мобильных операторов к отключениям света — Finance.ua

Зеленский поручил Федорову проверить готовность мобильных операторов к отключениям света Сегодня 10:14 — Энергетика

Зеленский поручил Федорову проверить готовность мобильных операторов к отключениям света

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки предоставить анализ по операторам мобильной связи.

Об этом он сообщил в вечернем обращении во вторник, 2 июля.

«Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для гарантирования связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения», — рассказал Зеленский.

В последнее время неоднократно сообщалось, что при отключении света качество мобильной связи существенно ухудшается, поскольку с отключением электричества украинцы массово переходят на мобильный интернет.

Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктура Украины терпит значительные разрушения. Мобильные операторы постоянно увеличивают покрытие населения мобильной связью и интернетом. В среднем в месяц запускают 240 базовых станций.

Економічна Правда По материалам:

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