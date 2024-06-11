Будущее мобильной связи: гендиректор Nokia совершил первый в мире «иммерсивный» звонок — Finance.ua

Будущее мобильной связи: гендиректор Nokia совершил первый в мире «иммерсивный» звонок
Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил первый в мире телефонный звонок с помощью новой технологии под названием «имерсивное аудио и видео».
Об этом сообщает Reuters.
«Мы продемонстрировали будущее голосовых звонков», — сказал гендиректор Nokia.
Нынешние звонки со смартфонов монофонические, которые сжимают аудиоэлементы вместе, и звучат более плоско и менее подробно.
Новая технология улучшает качество звонка благодаря трехмерному звуку, делая взаимодействие более реалистичным. Это означает, что абонент будет слышать все так, как будто он находится рядом с собеседником.
«Это самый большой скачок вперед в сфере голосовых звонков с момента внедрения монофонической телефонии, которая сегодня используется в смартфонах и ПК», — отметила президент Nokia Technologies Дженни Лукандер.
Nokia совершила звонок с помощью обычного смартфона через общедоступную сеть 5G.
В Nokia Technologies отметили, что помимо звонков с эффектом присутствия технология может быть использована в конференц-связи, где голоса участников могут быть разделены в зависимости от их пространственного расположения.
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