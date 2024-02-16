Nokia представила ИИ-помощника для работников на предприятиях — Finance.ua
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Nokia представила ИИ-помощника для работников на предприятиях

Технологии&Авто
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Nokia представила ИИ-помощника для работников на предприятиях
Nokia представила ИИ-помощника для работников на предприятиях
Финская компания Nokia представила инструмент MX Workmate на основе искусственного интеллекта, призванный помогать работникам на производстве.
Об этом сообщает Reuters.
MX Workmate сможет генерировать текст, похожий на человеческую речь, в частности:
  • будет предупреждать о неисправности оборудования;
  • давать рекомендации по ремонту;
  • давать советы по повышению качества и скорости производства.
Nokia уже поставляет технологии 4G и 5G, которые обеспечивают внутреннюю связь или помогают промышленным компаниям подключаться к данным с датчиков машин.
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«Теперь идея состоит в том, что у нас есть помощник, который поможет работнику разобраться во всех этих данных», — заявил руководитель отдела маркетинга корпоративных решений Nokia Стефан Дойбл.
Также Nokia внедряет ИИ-помощника, поскольку производители сталкиваются с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Некоторые аспекты, в частности борьба с «галлюцинациями» ИИ, находятся на стадии исследования, и на начальном этапе работы MX Workmate применят определенные меры предосторожности, например, человек, который будет проверять правильность его рекомендаций.
«Возможно, пройдет год-полтора, прежде чем мы увидим первое реальное внедрение MX Workmate», — добавил Дойбл.
По материалам:
speka.media
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