Смартфоны Nokia перестанут выпускать в 2026 году — Finance.ua

Смартфоны Nokia перестанут выпускать в 2026 году Сегодня 01:40 — Фондовый рынок

Смартфоны Nokia перестанут выпускать в 2026 году

HMD Global сообщила о своих планах приступить к выпуску смартфонов под собственным брендом до апреля 2024 года. Это будут бюджетные устройства, предназначенные для развивающихся стран, например, Индии. Будут продавать смартфоны HMD Global на онлайн-площадках Amazon и Flipkart.

Тем временем смартфоны Nokia продолжат выпускать и продавать, но через офлайн-каналы. В период с 2024 по 2026 годы оба бренда параллельно будут выпускать разные устройства. После 2026 года Nokia исчезнет навсегда.

HMD Global планирует выпускать не только смартфоны, но и планшеты, гаджеты умного дома и кнопочные телефоны. Да, «кнопочники» Nokia тоже под угрозой исчезновения.

Ожидается, что смартфоны под брендом HMD Global будут предлагать более частые обновления и чистый Android, в отличие от смартфонов Nokia. Также устройства нового бренда будут дешевле нынешних бюджетников Nokia.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.