Смартфоны Nokia перестанут выпускать в 2026 году — Finance.ua

Смартфоны Nokia перестанут выпускать в 2026 году
HMD Global сообщила о своих планах приступить к выпуску смартфонов под собственным брендом до апреля 2024 года. Это будут бюджетные устройства, предназначенные для развивающихся стран, например, Индии. Будут продавать смартфоны HMD Global на онлайн-площадках Amazon и Flipkart.
Тем временем смартфоны Nokia продолжат выпускать и продавать, но через офлайн-каналы. В период с 2024 по 2026 годы оба бренда параллельно будут выпускать разные устройства. После 2026 года Nokia исчезнет навсегда.
HMD Global планирует выпускать не только смартфоны, но и планшеты, гаджеты умного дома и кнопочные телефоны. Да, «кнопочники» Nokia тоже под угрозой исчезновения.
Ожидается, что смартфоны под брендом HMD Global будут предлагать более частые обновления и чистый Android, в отличие от смартфонов Nokia. Также устройства нового бренда будут дешевле нынешних бюджетников Nokia.
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