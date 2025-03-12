В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину — Finance.ua

В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину
В Швейцарии два года подряд падает экспорт оружия — все из-за запрета на реэкспорт вооружения в Украину.
Об этом пишет Reuters.
В 2023 году экспорт оружия, боеприпасов и связанных материалов из Швейцарии обвалился на 27%, в 2024-м — еще на 5%, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике.
Причина падения — швейцарское законодательство о нейтралитете. Согласно ему швейцарское оружие нельзя направлять непосредственно в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, а реэкспорт ранее проданного оружия заблокирован. Это помешало передаче зенитных боеприпасов, например, из Германии в Украину.
Как следствие, Германия — крупнейший покупатель швейцарского оружия — исключила швейцарские компании из некоторых закупочных соглашений, а Дания и Нидерланды приостановили заказы.
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«В Европе наблюдается большой всплеск расходов на оборону, и Швейцария утратит эту выгоду. Это катастрофа не только для промышленности, но и для обороноспособности страны», — говорит представитель отраслевой ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер.
Несмотря на ограничения, Швейцария остается значительным экспортером оружия, специализируясь на боеприпасах и бронетехнике.
Швейцарское правительство сейчас раздумывает над решением проблемы. Среди вариантов: ослабить ограничение «в случае чрезвычайных обстоятельств» или разрешить реэкспорт оружия не ранее чем через пять лет после его поставки.
В Swissmem назвали эти предложения недостаточными для поддержки отрасли, которая зависит от экспорта.
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