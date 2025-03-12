В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину — Finance.ua

В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину Сегодня 01:37 — Мир

В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину

В Швейцарии два года подряд падает экспорт оружия — все из-за запрета на реэкспорт вооружения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

В 2023 году экспорт оружия, боеприпасов и связанных материалов из Швейцарии обвалился на 27%, в 2024-м — еще на 5%, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике.

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Причина падения — швейцарское законодательство о нейтралитете. Согласно ему швейцарское оружие нельзя направлять непосредственно в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, а реэкспорт ранее проданного оружия заблокирован. Это помешало передаче зенитных боеприпасов, например, из Германии в Украину.

Как следствие, Германия — крупнейший покупатель швейцарского оружия — исключила швейцарские компании из некоторых закупочных соглашений, а Дания и Нидерланды приостановили заказы.

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«В Европе наблюдается большой всплеск расходов на оборону, и Швейцария утратит эту выгоду. Это катастрофа не только для промышленности, но и для обороноспособности страны», — говорит представитель отраслевой ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер.

Несмотря на ограничения, Швейцария остается значительным экспортером оружия, специализируясь на боеприпасах и бронетехнике.

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Швейцарское правительство сейчас раздумывает над решением проблемы. Среди вариантов: ослабить ограничение «в случае чрезвычайных обстоятельств» или разрешить реэкспорт оружия не ранее чем через пять лет после его поставки.

В Swissmem назвали эти предложения недостаточными для поддержки отрасли, которая зависит от экспорта.

theБабель По материалам:

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