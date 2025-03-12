В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину

Мир
16
В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину
В Швейцарии падает экспорт оружия из-за запрета на перепродажу в Украину
В Швейцарии два года подряд падает экспорт оружия — все из-за запрета на реэкспорт вооружения в Украину.
Об этом пишет Reuters.
В 2023 году экспорт оружия, боеприпасов и связанных материалов из Швейцарии обвалился на 27%, в 2024-м — еще на 5%, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике.
Читайте также
Причина падения — швейцарское законодательство о нейтралитете. Согласно ему швейцарское оружие нельзя направлять непосредственно в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, а реэкспорт ранее проданного оружия заблокирован. Это помешало передаче зенитных боеприпасов, например, из Германии в Украину.
Как следствие, Германия — крупнейший покупатель швейцарского оружия — исключила швейцарские компании из некоторых закупочных соглашений, а Дания и Нидерланды приостановили заказы.
Читайте также
«В Европе наблюдается большой всплеск расходов на оборону, и Швейцария утратит эту выгоду. Это катастрофа не только для промышленности, но и для обороноспособности страны», — говорит представитель отраслевой ассоциации Swissmem Маттиас Цоллер.
Несмотря на ограничения, Швейцария остается значительным экспортером оружия, специализируясь на боеприпасах и бронетехнике.
Читайте также
Швейцарское правительство сейчас раздумывает над решением проблемы. Среди вариантов: ослабить ограничение «в случае чрезвычайных обстоятельств» или разрешить реэкспорт оружия не ранее чем через пять лет после его поставки.
В Swissmem назвали эти предложения недостаточными для поддержки отрасли, которая зависит от экспорта.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems