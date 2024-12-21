В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире — Finance.ua

В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире
Самая крутая в мире канатная дорога, соединяющая швейцарские деревни Штехельберг и Мюррен в Бернских горах, стала принимать пассажиров.
Об этом сообщает Swissinfo.
Путешествие по крутым скалам Мюрренфлу с наклоном в 159,4% занимает всего четыре минуты.
Особенности канатной дороги
Канатная дорога поднимается на 775 метров вверх по трассе длиной почти в 1 194 метра. Каждая из двух кабин канатной дороги может вместить до 85 пассажиров.
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В компании Schilthornbahn AG заявили, что канатная дорога может перемещать 800 человек в час, когда работает на полную мощность.
Из-за крутого наклона кабины висят на 11-метровых «рукавах». Их скорость движения составляет 7 метров в секунду, и работают они автоматически и без какого-либо персонала.
Камеры и датчики обеспечивают постоянный мониторинг.
В целом, проект предусматривает строительство новой системы канатной дороги с тремя секциями, каждая из которых имеет по две кабины.
Стоимость проекта и планы относительно завершения
Это устранит потребность в пересадках, сократив время в пути с 32 минут до чуть более 18 минут.
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Schilthornbahn AG оценивает стоимость проекта от 90 до 100 миллионов швейцарских франков (100−112 миллионов долларов США).
Ожидается, что проект будет завершен к весне 2026 года.
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