В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире — Finance.ua

В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

В Швейцарии открыли самую крутую канатную дорогу в мире, Фото: Swissinfo

Самая крутая в мире канатная дорога, соединяющая швейцарские деревни Штехельберг и Мюррен в Бернских горах, стала принимать пассажиров.

Об этом сообщает Swissinfo.

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Путешествие по крутым скалам Мюрренфлу с наклоном в 159,4% занимает всего четыре минуты.

Особенности канатной дороги

Канатная дорога поднимается на 775 метров вверх по трассе длиной почти в 1 194 метра. Каждая из двух кабин канатной дороги может вместить до 85 пассажиров.

В компании Schilthornbahn AG заявили, что канатная дорога может перемещать 800 человек в час, когда работает на полную мощность.

Из-за крутого наклона кабины висят на 11-метровых «рукавах». Их скорость движения составляет 7 метров в секунду, и работают они автоматически и без какого-либо персонала.

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Камеры и датчики обеспечивают постоянный мониторинг.

В целом, проект предусматривает строительство новой системы канатной дороги с тремя секциями, каждая из которых имеет по две кабины.

Стоимость проекта и планы относительно завершения

Это устранит потребность в пересадках, сократив время в пути с 32 минут до чуть более 18 минут.

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Schilthornbahn AG оценивает стоимость проекта от 90 до 100 миллионов швейцарских франков (100−112 миллионов долларов США).

Ожидается, что проект будет завершен к весне 2026 года.

Укрінформ По материалам:

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