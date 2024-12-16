Швейцария планирует реконструкцию сети ядерных бункеров — Finance.ua

Швейцария планирует реконструкцию сети ядерных бункеров Сегодня 05:55

Швейцария хочет обновить свою сеть устаревших ядерных убежищ.

Об этом агентству Reuters рассказал командующий гражданской защитой швейцарского кантона Во Луи-Анри Деларажаз, передает «Европейская правда».

Как отметило агентство, благодаря закону 1963 года Швейцария может предоставить каждому из 9 млн ее жителей, включая иностранцев и беженцев, гарантированно место в бункере, который защищает от бомб и ядерной радиации.

«В ближайшие годы (Швейцарская) Конфедерация хочет устранить некоторые исключения из действующих правил и обновить некоторые старые убежища», — рассказал Деларажаз.

В октябре правительство начало консультации с целью обеспечения «устойчивости Швейцарии в случае вооруженного конфликта» и планирует модернизировать старые постройки за 220 миллионов швейцарских франков ($250 млн).

«Это не означает, что мы готовимся к конфликту — это не месседж — но у нас есть сеть убежищ, и мы должны поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать их функциональность», — отметил он.

Економічна Правда По материалам:

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