Правительство Швейцарии отказалось вводить налог для супербогатых — Finance.ua
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Правительство Швейцарии отказалось вводить налог для супербогатых

Мир
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Правительство Швейцарии отказалось вводить налог для супербогатых
Правительство Швейцарии отказалось вводить налог для супербогатых
Правительство Швейцарии отклонило предложение повысить налоги на наследство для сверхбогатых людей, что снизило шансы на принятие этого решения на общенациональном голосовании.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Правительство отреагировало на предложение политической группы «Молодые социалисты».
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В начале этого года политическая группа «Молодые социалисты» предложила ввести 50-процентный налог на наследство в размере более 50 миллионов франков (56 миллионов долларов США), чтобы собрать средства на борьбу с изменением климата. Правительство отклонило это предложение.
Правительство объяснило, что повышение налогов навредит репутации страны и впоследствии обойдется дороже, чем полученные доходы.
«Молодым социалистам» удалось собрать более 100 тысяч подписей, что является необходимым условием для проведения референдума по этому вопросу. Однако в ответ на это предложение многие мультимиллионеры и миллиардеры, которые владеют бизнесами, пригрозили покинуть страну, если налогообложение будет введено.
Ссылаясь на исследования налоговых органов, правительство заявило, что новый налог может собрать более 4 миллиардов франков. Но, по его оценкам, более трех четвертей потенциальных налоговых поступлений будут потеряны, поскольку те, кого это коснется, покинут Швейцарию.
Отток состоятельных резидентов также повлияет на другие налоги на прибыль и богатство, что ухудшит положение государства.
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«Инициатива может привести к сокращению доходов федерального правительства и особенно кантонов и муниципалитетов. Это также может воспрепятствовать реализации намеченных инициатив в области защиты климата», — заявили в правительстве.
Предложение было сделано в рамках швейцарской системы прямой демократии, у правительства была возможность отклонить или поддержать его.
Окончательное решение будет принято избирателями в ходе голосования, которое еще не запланировано.
По материалам:
Європейська правда
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