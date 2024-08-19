В Швеции планируют сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты — Finance.ua

В Швеции планируют сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты Сегодня 18:30 — Личные финансы

В Швеции планируют сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты

Правительство Швеции решило сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты ЕС, на 866 евро. Новое предложение направлено в Законодательный совет Швеции.

Об этом сообщает Schengen.News.

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Министр по делам миграции Швеции Мария Малмер Стенергард считает, что реформирование правил, связанных с трудовой миграцией, является важной частью смены парадигмы правительства в сфере миграции.

Согласно новым правилам, порог заработной платы для получения голубой карты ЕС будет снижен с 1,5 среднемесячной зарплаты в Швеции до 1,25 среднемесячной зарплаты.

Голубая карта ЕС позволяет высококвалифицированным работникам из-за пределов Европейской экономической зоны легально работать и находиться в странах ЕС.

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18 ноября 2023 года Швеция применила новые изменения, чтобы упростить процесс получения голубой карты ЕС. После новых изменений высококвалифицированные иностранные работники с трудовым контрактом на шесть месяцев смогут подать заявку на получение голубой карты ЕС.

Кроме того, правительство Швеции также обнародовало планы по предоставлению большей гибкости высококвалифицированным иностранным гражданам, желающим сменить тип работы, не обязывая их подавать заявку на получение новой голубой карты ЕС.

Кроме того, гражданам с голубой картой ЕС, выданной другой страной ЕС, будет разрешен въезд в Швецию с целью ведения бизнеса в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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Чтобы получить преимущества Голубой карты ЕС, иностранцы должны соответствовать необходимым требованиям, включающим наличие университетской степени или эквивалентной квалификации, действительное предложение о работе или трудовом контракте, а также пороговый уровень зарплаты, составляющий как минимум один и вдвое больше среднего показателя страны-члена, которая выдает.

Напомним, Швеция испытывает нехватку рабочей силы в почти 40 профессиях. Работа стала основной причиной предоставления вида на жительство в течение первых 5 месяцев 2024 года.

Также правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.

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