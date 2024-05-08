Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества — Finance.ua
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Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества

Мир
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Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества
Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества
Правительство Швеции предлагает, чтобы украинцы, находящиеся в стране, могли быстрее зарегистрироваться и получить номера социального страхования, что дало бы ряд преимуществ.
Об этом, как пишет Sveriges radio, шведское правительство сообщило в понедельник.
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По действующим правилам украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут внести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.
Но власти Швеции хотят, чтобы украинцы могли регистрироваться через год пребывания. Правительство планирует, чтобы новые правила вступили в силу 1 ноября.
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«Это значит, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, через свой номер социального страхования они могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможность контактов с органами власти и, например, с детской школой», — прокомментировала министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает в поиске работы.
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Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня. Сегодня украинцы могут получать от Миграционного агентства Швеции в размере 71 шведскую крону в день (7 евро), а с участием в программе — 308 шведских крон (30 евро).
По данным правительства Швеции, на 1 ноября этого года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.
В то же время украинцы не будут иметь права на пособие на детей или жилье, а многие будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🔍

По материалам:
Економічна Правда
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