Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества — Finance.ua

Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества Сегодня 08:33 — Мир

Швеция планирует изменения для украинцев в стране, которые дадут им новые преимущества

Правительство Швеции предлагает, чтобы украинцы, находящиеся в стране, могли быстрее зарегистрироваться и получить номера социального страхования, что дало бы ряд преимуществ.

Об этом, как пишет Sveriges radio , шведское правительство сообщило в понедельник.

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По действующим правилам украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут внести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.

Но власти Швеции хотят, чтобы украинцы могли регистрироваться через год пребывания. Правительство планирует, чтобы новые правила вступили в силу 1 ноября.

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«Это значит, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, через свой номер социального страхования они могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможность контактов с органами власти и, например, с детской школой», — прокомментировала министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает в поиске работы.

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Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня. Сегодня украинцы могут получать от Миграционного агентства Швеции в размере 71 шведскую крону в день (7 евро), а с участием в программе — 308 шведских крон (30 евро).

По данным правительства Швеции, на 1 ноября этого года около 33 тысяч украинцев будут зарегистрированы и будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.

В то же время украинцы не будут иметь права на пособие на детей или жилье, а многие будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.

Економічна Правда По материалам:

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