В россии уже пять месяцев Центробанк фиксирует отток средств из банков

Центробанк рф в течение пяти месяцев подряд фиксирует отток средств из банковской системы.
Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
«Домохозяйства и бизнес ежемесячно выводят из банков больше денег, чем вкладывают. Банки уже потеряли 1 трлн рублей и ежемесячно сумма выведенных средств растет. В российских медиа эту тенденцию пытаются объяснить отключениями мобильного интернета. Мол, люди стали чаще рассчитываться наличными. Впрочем, на самом деле причины оттока средств из банков гораздо шире», — говорится в сообщении.
Как отмечается, главными причинами оттока средств являются ухудшение экономической ситуации на фоне продолжения войны и санкций, снижение ставок по депозитам, доходов населения и усиление негативных ожиданий бизнеса. Чем сильнее риторика российской пропаганды расходится с реальной жизнью, и чем сильнее давление власти на бизнес с целью получить больше на войну, тем меньше у россиян доверия к банкам и государству.
В ЦПД подчеркнули, что, несмотря на все попытки Кремля создать иллюзию благополучия, продолжение войны против Украины загоняет российскую экономику все глубже в кризис.
По материалам:
Укрінформ
