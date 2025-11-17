В россии уже пять месяцев Центробанк фиксирует отток средств из банков Сегодня 20:20

Центробанк рф в течение пяти месяцев подряд фиксирует отток средств из банковской системы.

Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Домохозяйства и бизнес ежемесячно выводят из банков больше денег, чем вкладывают. Банки уже потеряли 1 трлн рублей и ежемесячно сумма выведенных средств растет. В российских медиа эту тенденцию пытаются объяснить отключениями мобильного интернета. Мол, люди стали чаще рассчитываться наличными. Впрочем, на самом деле причины оттока средств из банков гораздо шире», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главными причинами оттока средств являются ухудшение экономической ситуации на фоне продолжения войны и санкций, снижение ставок по депозитам, доходов населения и усиление негативных ожиданий бизнеса. Чем сильнее риторика российской пропаганды расходится с реальной жизнью, и чем сильнее давление власти на бизнес с целью получить больше на войну, тем меньше у россиян доверия к банкам и государству.

В ЦПД подчеркнули, что, несмотря на все попытки Кремля создать иллюзию благополучия, продолжение войны против Украины загоняет российскую экономику все глубже в кризис.

