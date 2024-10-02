В россии банки начали запрещать заводить более одной кредитной карты — Finance.ua

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В россии банки начали запрещать заводить более одной кредитной карты

Финтех и Карты
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В россии банки начали запрещать заводить более одной кредитной карты
В россии банки начали запрещать заводить более одной кредитной карты
Два крупнейших российских госбанка, ВТБ и Банк россии, ввели запрет на выдачу клиентам более одной кредитной карты.
Об этом сообщает The Moscow Times.
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Остальные банки также вводят аналогичный запрет. В «Т-банке» сообщили, что в них можно открыть только одну кредитную карту одной программы лояльности. В «ОТП банке» из-за консервативной риск-политики тоже оформляют только одну кредитку.
В Альфа-банке и «УралСибе» могут выдать одному клиенту не более двух кредиток, уточнили в организациях. В МТС-банке и «Зените» допускают выдачу более одной карты и не собираются вводить ограничения.
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Сообщается, что крупнейшие банки ограничили выдачу кредитных карт в одни руки из-за ужесточения требований Центробанка по соблюдению показателя долговой нагрузки (ПДН), используемого для борьбы с закредитованностью населения.
В частности, ЦБ на четвертый квартал текущего года установил для всех банков более строгие макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
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Теперь на потребительские кредиты клиентам с НДС выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля займов по ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%.
По материалам:
Економічна Правда
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