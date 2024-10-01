Венгерский ОТП банк стал главным банком для расчетов россиян с ЕС — Finance.ua

Венгерский ОТП банк стал главным банком для расчетов россиян с ЕС Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Венгерский ОТП банк стал главным банком для расчетов россиян с ЕС

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский «ОТП банк» стал основным методом расчетов рф с ЕС.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Из-за наплыва клиентов-юрлиц головной банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в россию.

Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если главный банк не успел завершить операцию вовремя, то средства возвращаются.

2 сентября Райффайзенбанк перестал производить исходные переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.

Райффайзенбанк объявил об ограничениях заранее, и в результате в августе остатки на счетах негосударственных компаний упали на 9,6% - до 531 млрд руб. За это время размер средств корпоративных клиентов «ОТП банка» увеличился на 6,2% - до 110,5 млрд рублей.

Економічна Правда По материалам:

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