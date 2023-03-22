В рф хотят изменить налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственного дохода — Finance.ua

В рф хотят изменить налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственного дохода Сегодня 20:21 — Мир

россия пересматривает налогообложение нефтяных компаний, чтобы увеличить государственные доходы за счет получения большей доли продаж сырой нефти, цена которой часто превышает «потолок», установленный G7.

С апреля кремль перейдет на индикатор, привязанный к Brent, международному стандарту сырой нефти для расчета налогов на экспорт нефти. За счет уменьшения рыночной скидки на российскую нефть, Москва ожидает получить дополнительные 600 млрд рублей (8 млрд долларов) ежегодного дохода.

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Планируемые реформы, впервые обнародованные президентом путиным в конце прошлого месяца, отражают растущую туманность российского нефтяного рынка под санкциями и соперничество между кремлем и нефтедобывающими компаниями относительно потенциальных дополнительных доходов от продаж.

Спор привлек внимание к ценообразованию на российскую нефть и к тому, соответствуют ли международные ориентиры, которые кремль использует в качестве основы для налогообложения, последним изменениям рынка.

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Основной российский экспортный сорт Urals продается на 40 долларов за баррель ниже нефти Brent, главным образом потому, что ЕС запретил импорт морским транспортом.

Западные государства приветствовали скидки в качестве доказательства того, что их подход к санкциям работает. Но таможенные данные свидетельствуют о том, что российские производители нефти смогли обеспечить более высокие цены, по крайней мере, на часть своего экспорта.

Согласно таможенным данным, средняя цена после эмбарго на все российские нефтяные смеси, экспортируемые в декабре, составила около 74 долларов за баррель. Это всего на 10 долл. ниже цены Brent за тот же период и значительно выше верхнего предела в 60 доло.

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Но цена Urals — основной ориентир россии для расчета налога — в среднем составляла всего 43 долл. в тот же месяц.

Ценообразующее агентство Argus говорит, что расхождение связано с тем, что цена, которую платят такие страны, как Индия, включает расходы по доставке и страхованию. Они резко выросли, поскольку россия перенаправила объемы, которые в основном доставлялись из Балтики в Европу, тогда как западные санкции ограничили доступ к танкерам.

Максимальная скидка Urals в Brent по новой системе налогообложения составит 34 долл. за баррель, а затем уменьшится до 25 долл. в июле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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