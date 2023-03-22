российский бизнес в Турции разросся на 670% за год — Finance.ua

российский бизнес в Турции разросся на 670% за год Сегодня 04:42 — Фондовый рынок

российский бизнес в Турции разросся на 670% за год

россияне зарегистрировали в Турции более 1300 организаций в 2022 году — это на 670% больше, чем было в 2021 году.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные турецкого аналитического центра The Economic Policy Research Foundation of Turkey.

Если в 2021 году российских компаний было 177, то в 2022-м зарегистрировали уже 1363 юридических лица.

россия оказалась на первом месте по этому показателю, на втором — Иран. В целом количество компаний с иностранным капиталом в Турции увеличилось за год на 49,8%. Большинство компаний зарегистрировали в Стамбуле (61,9%), на втором месте — Анталия.

Турция стала одним из главных направлений для эмиграции россиян. Они составляют четверть общего количества иностранных покупателей недвижимости в Турции.

россияне оказались и главными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции. В общей сложности было продано 68 210 объектов, из них 16 312 купили россияне — это 23,9% от общего количества.

Наиболее популярными направлениями для покупки домов иностранцами стали Стамбул и Анталья, причем в Анталье продажи выросли на 76,5%, в Мерсине (большой город на юге Турции) — на 71,7%. В целом продажи жилой недвижимости иностранцам увеличились в Турции в прошлом году на 15,1%

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