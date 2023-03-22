российский бизнес в Турции разросся на 670% за год — Finance.ua
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российский бизнес в Турции разросся на 670% за год

Фондовый рынок
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российский бизнес в Турции разросся на 670% за год
российский бизнес в Турции разросся на 670% за год
россияне зарегистрировали в Турции более 1300 организаций в 2022 году — это на 670% больше, чем было в 2021 году.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные турецкого аналитического центра The Economic Policy Research Foundation of Turkey.
Если в 2021 году российских компаний было 177, то в 2022-м зарегистрировали уже 1363 юридических лица.
россия оказалась на первом месте по этому показателю, на втором — Иран. В целом количество компаний с иностранным капиталом в Турции увеличилось за год на 49,8%. Большинство компаний зарегистрировали в Стамбуле (61,9%), на втором месте — Анталия.
Турция стала одним из главных направлений для эмиграции россиян. Они составляют четверть общего количества иностранных покупателей недвижимости в Турции.
россияне оказались и главными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции. В общей сложности было продано 68 210 объектов, из них 16 312 купили россияне — это 23,9% от общего количества.
Наиболее популярными направлениями для покупки домов иностранцами стали Стамбул и Анталья, причем в Анталье продажи выросли на 76,5%, в Мерсине (большой город на юге Турции) — на 71,7%. В целом продажи жилой недвижимости иностранцам увеличились в Турции в прошлом году на 15,1%

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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