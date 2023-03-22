путин согласился отдать Китаю российский рынок — Finance.ua

путин согласился отдать Китаю российский рынок Сегодня 10:15

Российский президент пути во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности помочь китайскому бизнесу заменить западные компании, которые покинули россию из-за санкций.

Также путин похвастался, что две трети товарооборота россии и Китая совершаются в рублях и юанях.

«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует в дальнейшем поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота производятся в рублях и юанях», — сказал глава Кремля.

Как пишут российские СМИ, путин выразил убежденность, что «многогранное сотрудничество рф и Китая и в дальнейшем будет развиваться во благо народов двух стран».

рф находится в топ стран мира, против которых введены международные санкции. К примеру, за год доходы россии от экспорта нефти сократились примерно вдвое, хотя экспорт остался почти без изменений.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году россияне лишатся 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.