путин согласился отдать Китаю российский рынок — Finance.ua
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путин согласился отдать Китаю российский рынок

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Российский президент пути во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил о готовности помочь китайскому бизнесу заменить западные компании, которые покинули россию из-за санкций.
Также путин похвастался, что две трети товарооборота россии и Китая совершаются в рублях и юанях.
«Важно, что во взаимной торговле используются национальные валюты. Следует в дальнейшем поощрять эту практику. Уже две трети товарооборота производятся в рублях и юанях», — сказал глава Кремля.
Как пишут российские СМИ, путин выразил убежденность, что «многогранное сотрудничество рф и Китая и в дальнейшем будет развиваться во благо народов двух стран».
рф находится в топ стран мира, против которых введены международные санкции. К примеру, за год доходы россии от экспорта нефти сократились примерно вдвое, хотя экспорт остался почти без изменений.
По прогнозам аналитиков, в 2023 году россияне лишатся 50% своих годовых доходов от экспорта нефти и газа.
По материалам:
УНІАН
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